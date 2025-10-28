Meraviglia a Napoli: Palazzo Reale e Villa Pignatelli tra aperture serali e ingressi gratis

In occasione del Ponte di Ognissanti, tornano le aperture serali a prezzo ridotto e le visite ad ingresso gratis al Palazzo Reale di Napoli e a Villa Pignatelli, oltre a tante altre iniziative e appuntamenti.

Palazzo Reale di Napoli e Villa Pignatelli: ingressi serali e gratis

Innanzitutto, dal 28 ottobre 2025 al 07 gennaio 2026, la chiusura settimanale del Museo Pignatelli alla Riviera di Chiaia sarà effettuata tutti i mercoledì, in luogo del martedì. Coinciderà, quindi, il giorno di riposo di Palazzo Reale e Villa Pignatelli.

Giovedì 30 ottobre si svolgerà la cerimonia di apertura della mostra “Totò e la sua Napoli”, dedicata al Principe della Risata, alle ore 18.00 e sarà preceduta (alle ore 16,30) dall’anteprima riservata alla stampa (per partecipare alla quale è necessario accreditarsi).

Dal 31 ottobre al 25 gennaio 2026 l’esposizione Totò e la sua Napoli, sarà aperta al pubblico nella sala Belvedere al piano terra del Palazzo Reale di Napoli e sarà visitabile, dalle ore 9.00 alle ore 19.00 con ultimo ingresso alle ore 18.00, con un biglietto dedicato di 10,00 euro (ridotto 8 euro).

Sabato 1° novembre il Palazzo Reale di Napoli e Villa Pignatelli, alla Riviera di Chiaia, saranno aperti al pubblico, straordinariamente di sera con biglietto ridotto. L’iniziativa “Un Sabato da Re” offre ai visitatori la possibilità di visitare gli spazi in orario serale a una tariffa ridotta.

Il Palazzo Reale sarà straordinariamente aperto al pubblico dalle ore 20.00 alle ore 24.00 con ultimo ingresso alle 23.00, al costo di 5,00 euro mentre il Museo Pignatelli sarà visitabile al costo di 3,00 euro, dalle 19.30 alle 23.30 con ultimo ingresso alle ore 22.30

Come di consueto, sarà possibile acquistare il biglietto cumulativo serale “Palazzo Reale + Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes” che consente di visitare entrambi i Musei durante gli orari di apertura serale al costo eccezionale di 6,00 euro.

Sabato 1° novembre alle ore 11:00, nella Veranda Neoclassica di Villa Pignatelli per la rassegna d’autunno a cura del Maggio della Musica, si terrà il concerto, “SE SPARTAK PIANGE…” ovvero il calcio secondo Shostakovich di Stefano Valanzuolo. Suonerà il Quintetto di ottoni dell’Orchestra Sinfonica Rossini. Prenotazioni alla mail: maggiodellamusica@libero.it.

Domenica 2 novembre il Palazzo Reale di Napoli e Villa Pignatelli saranno aperti al pubblico con accesso gratuito grazie all’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito nei luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese.