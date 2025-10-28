Meraviglia nel Napoletano, apre il Giardino delle Zucche: ingresso e attività gratis per tutti

In occasione di Halloween, dal 31 ottobre al 2 novembre 2025, nei Giardini della SS. Trinità di Vico Equense, prenderà vita Il Giardino delle Zucche, un’iniziativa pensata per regalare ai bambini momenti di gioia e meraviglia, riunendo la comunità in un’atmosfera autunnale ricca di emozioni, a ingresso gratis per tutti.

Il Giardino delle Zucche a Vico Equense: l’ingresso è gratis

Per tre giorni, dal pomeriggio del 31 ottobre, a partire dalle ore 16.00 e fino alle 19.30, e per le giornate dell’1 e 2 novembre, quando le porte saranno aperte sia al mattino, dalle 10.30 alle 13.30, sia nel pomeriggio dalle 16.00 alle 19.30, bambine e bambini potranno liberare la fantasia decorando la propria zucca, lasciarsi trasformare dai truccabimbi in principesse, supereroi o divertenti mostriciattoli, passeggiare tra spaventapasseri e colori d’autunno, ascoltare le risate e respirare il piacere dello stare insieme.

Sarà presente anche un’area merenda, dove condividere una pausa dolce e genuina in compagnia dei propri cari e degli altri bambini. Tutte le attività in programma sono completamente libere e gratuite per tutti.

“Questa iniziativa rappresenta l’essenza della nostra comunità: la capacità di ritrovarsi, di sorridere insieme e di creare ricordi felici con i nostri piccoli. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa splendida iniziativa. Invito tutti a partecipare: sarà un’occasione per vivere uno dei luoghi più belli della nostra Città pieno di colori e gioia, soprattutto per i bambini” – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Aiello.