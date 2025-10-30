Domenica musei gratis per tutti, da Napoli a Caserta: le meraviglie da visitare in Campania
Ott 30, 2025 - Veronica Ronza
Scala della Certosa di Padula
Domenica 2 novembre 2025 torna la Domenica al Museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratis nei musei e parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese: anche stavolta tante saranno le meraviglie da visitare a Napoli e in Campania.
Domenica 2 novembre musei gratis: i siti a Napoli e in Campania
La Domenica al Museo, che si ripete ogni mese, garantisce l’ingresso libero nei principali siti d’Italia, affermandosi tra gli eventi culturali più attesi da cittadini, visitatori e turisti. Le visite, come sempre, si svolgeranno nei consueti orari di apertura dei musei, con accesso su prenotazione dove previsto.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile consultare i canali ufficiali dei singoli siti o l’app Musei Italiani. Di seguito i musei e i parchi archeologici da ammirare in Campania, suddivisi per provincia.
Musei gratis a Napoli
Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento a Napoli
Napoli (NA)
Certosa di San Giacomo e Museo Archeologico nazionale di Capri
Capri (NA)
Certosa e Museo di San Martino
Napoli (NA)
Complesso monumentale e Biblioteca dei Girolamini
Napoli (NA)
Crypta Neapolitana
Napoli ( NA )
Grotta Azzurra
Anacapri ( NA )
Museo “Diego Aragona Pignatelli Cortes”
Napoli ( NA )
Museo Archeologico della Penisola Sorrentina “Georges Vallet”
Piano di Sorrento (NA)
Museo Archeologico Nazionale di Napoli
Napoli (NA)
Museo Archeologico Nazionale di Nola
Nola (NA)
Museo e Real Bosco di Capodimonte
Napoli ( NA )
Palazzo Reale di Napoli
Napoli ( NA )
Parco archeologico dei Campi Flegrei – Anfiteatro Flavio, Puteoli
Pozzuoli ( NA )
Parco archeologico dei Campi Flegrei – Museo archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia
Bacoli ( NA )
Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco archeologico delle Terme di Baia
Bacoli ( NA )
Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco archeologico di Cuma
Pozzuoli ( NA )
Parco archeologico di Ercolano – Area archeologica
Ercolano ( NA )
Parco archeologico di Pompei – Antiquarium di Boscoreale
Boscoreale ( NA )
Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei
Pompei ( NA )
Parco archeologico di Pompei – Reggia del Quisisana – Museo Archeologico di Stabia “Libero D’Orsi”
Castellammare di Stabia ( NA )
Parco archeologico di Pompei – Scavi archeologici di Stabiae (Villa Arianna)
Castellammare di Stabia ( NA )
Parco archeologico di Pompei – Scavi archeologici di Stabiae (Villa San Marco)
Castellammare di Stabia ( NA )
Parco archeologico di Pompei – Scavi di Oplontis
Torre Annunziata ( NA )
Parco archeologico di Pompei – Villa Regina
Boscoreale ( NA )
Parco e Tomba di Virgilio
Napoli ( NA )
Villa Damecuta
Anacapri (NA)
Villa Floridiana
Napoli (NA).
Musei gratis a Caserta
Anfiteatro campano
Santa Maria Capua Vetere ( CE )
Museo archeologico nazionale dell’Agro atellano
Succivo ( CE )
Museo archeologico nazionale dell’antica Allifae
Alife ( CE )
Museo archeologico nazionale dell’antica Capua
Santa Maria Capua Vetere ( CE )
Museo archeologico nazionale di Calatia
Maddaloni ( CE )
Museo archeologico nazionale di Sessa Aurunca
Sessa Aurunca (CE)
Museo archeologico nazionale di Teanum Sidicinum
Teano ( CE )
Reggia di Caserta – Palazzo Reale
Caserta ( CE )
Reggia di Caserta – Parco Reale e Giardino Inglese
Caserta ( CE )
Teatro romano di Sessa Aurunca
Sessa Aurunca ( CE ).
Musei gratis a Salerno
Certosa di San Lorenzo
Padula ( SA )
Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno
Sarno ( SA )Museo archeologico nazionale di Eboli
Eboli ( SA )
Museo archeologico nazionale di Pontecagnano e Parco archeologico di Pontecagnano
Pontecagnano Faiano ( SA )
Museo archeologico nazionale di Sala Consilina
Sala Consilina ( SA )
Parchi archeologici di Paestum e Velia- Museo e area archeologica di Paestum
Capaccio Paestum ( SA )
Parchi archeologici di Paestum e Velia – Area archeologica di Velia
Ascea ( SA )
Parchi archeologici di Paestum e Velia – Museo Archeologico Nazionale
Capaccio Paestum (SA)
Parco archeologico urbano dell’antica Volcei
Buccino (SA)
Parco archeologico urbano dell’antica Picentia
Pontecagnano Faiano (SA)
Teatro romano di Sarno
Sarno (SA)
Musei gratis Avellino e Benevento
Area archeologica del Tempio Italico di Casalbore
Casalbore ( AV )
Area archeologica di Conza
Conza della Campania ( AV )
Museo civico e della ceramica di Ariano Irpino
Ariano Irpino ( AV )
Parco archeologico di Aeclanum
Mirabella Eclano ( AV )
Castello di Montesarchio e Museo archeologico nazionale del Sannio Caudino
Montesarchio ( BN )
Teatro romano di Benevento
Benevento ( BN ).