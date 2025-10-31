Rione Terra, apre il percorso sotterraneo con vista mozzafiato: ingresso gratis per tutti

Il percorso archeologico del Rione Terra a Pozzuoli, affidato al Parco Archeologico dei Campi Flegrei, sarà aperto tutti i weekend di novembre e visitabile ogni weekend con ingresso gratis.

Meraviglia a Pozzuoli: ingresso gratis al percorso del Rione Terra

Il percorso archeologico sotterraneo dell’antico promontorio tufaceo di Pozzuoli, sarà accessibile gratuitamente, e senza alcuna prenotazione, tutti i weekend di novembre. A renderlo noto è il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, unitamente al Comune di Pozzuoli.

“Il percorso archeologico sotterraneo del Rione Terra è un viaggio nell’antica colonia romana, Puteoli, fondata nel 194 avanti Cristo e divenuta presto porto commerciale di Roma. Il percorso è situato sotto la rocca di tufo che domina il golfo di Pozzuoli, tra Nisida e Baia, e si sviluppa lungo gli assi principali della città romana, cardini e decumani” – si legge nella descrizione del sito fornita dal Ministero della Cultura.

“Il visitatore, passeggiando lungo le strade dell’antica Puteoli, verrà affascinato dall’architettura dei numerosi edifici, dai depositi di grano, dal forno per la lavorazione e la cottura del pane (pistrinum) con le macine quasi intatte, dai criptoportici, dalle botteghe e dai magazzini. Il 27 luglio 2021 è stato inaugurato l’ampliamento del percorso archeologico, con i nuovi tratti corrispondenti a due dei principali assi viari della città romana: la parte finale del cardo di via San Procolo, che si ricollega al decumano di via Villanova sul margine del promontorio tufaceo con viste mozzafiato; e il decumano di via Duomo, a Nord della Cattedrale, il cui allineamento è ricalcato esattamente dalla strada moderna che corre di qualche metro più in alto”.

“Completano il percorso il podio in tufo del Capitolium, il principale edificio di culto della colonia romana del 194 avanti Cristo, inglobato nel tempio marmoreo di Augusto sotto la Cattedrale, e un piccolo ‘Museo dell’opera’ che ne ripercorre la storia”.

Il percorso sarà attivo tutti i fine settimana di novembre nei seguenti orari: il sabato dalle 15:45 alle 19:30, con ultimo ingresso alle 19:00; la domenica dalle 10:15 alle 14:00, con ultimo ingresso alle 13:30.