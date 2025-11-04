Sanremo Giovani, decine di artisti in corsa per l’Ariston: come funziona e dove seguirlo
Nov 04, 2025 - Enza Gallo
Festival di Sanremo
Parte l’11 novembre 2025 la nuova edizione di Sanremo Giovani, che darà a 24 concorrenti la possibilità di salire sul palco dell’Ariston per la 76esima edizione del Festival di Sanremo.
Cinque serate per arrivare all’Ariston: come funziona la gara
Quattro le serate che vedranno protagonisti i 24 concorrenti di Saremo Giovani: 11, 18 e 25 novembre e 2 dicembre.
La fase eliminatoria consisterà in 4 serate trasmesse in diretta su Rai Due in seconda serata o in differita su Rai play. In ogni serata si esibiranno dal vivo 6 Artisti con le relative canzoni, che saranno votati dalla Commissione Musicale ( Una Commissione di esperti composta da Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia – insieme a Carlo Conti e Claudio Fasulo).
Al termine di ogni serata, verranno scelti 3 Artisti che accederanno alla successiva Serata di Semifinale, mentre i restanti 3 Artisti saranno eliminati.
La serata della semifinale si terrà a dicembre, dove parteciperanno i 12 artisti selezionati dalle 4 serate precedenti. Al termine la Commissione Musicale sceglierà attraverso votazione 6 artisti con relative canzoni che parteciperanno alla Serata Finale di Sanremo Giovani.
La Serata Finale avrà luogo a Sanremo dove saranno selezionati i 2 artisti che parteciperanno nelle nuove proposte al Festival di Sanremo.
Sul palco dell’Ariston nelle nuove proposte assieme ai 2 artisti di Sanremo Giovani, saliranno i 2 finalisti di Area Sanremo ( un concorso canoro organizzato dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo che permette a giovani artisti di qualificarsi per il Festival di Sanremo)
I 24 artisti di Sanremo Giovani
Svelati i 24 artisti scelti con i relativi brani:
Amsi – Pizza Americana (Liguria)
Angelica Bove – Mattone (Lazio)
Antonia – Luoghi Perduti (Campania)
Cainero – Nuntannamurà (Lazio)
Caro Wow – Cupido (Lombardia)
Cmqmartina – Radio Erotika (Lombardia)
Deddè – Ddoje Criature (Campania)
Disco Club Paradiso – Mademoiselle (Emilia-Romagna)
Eyeline – Finché Dura (Liguria)
Jeson – Inizialmente Tu (Lazio)
Joseph – Fenomenale (Campania)
La Messa – Maria (Piemonte)
Lea Gavino – Amico Lontano (Lazio)
Mimì – Sottovoce (dal Mali)
Nicolò Filippucci – Laguna (Umbria)
Occhi – Ullallà (Lombardia)
Petit – Un Bel Casino (Lazio)
Principe – Mon Amour (Emilia-Romagna)
Renato D’Amico – Bacio Piccolino (Sicilia)
Seltsam – Scusa Mamma (Lazio)
Senza Cri – Spiagge (Puglia)
Soap – Buona Vita (Lazio)
Welo – Emirato (Puglia)
Xhovana – Ego (dall’Albania)