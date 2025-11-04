Sanremo Giovani, decine di artisti in corsa per l’Ariston: come funziona e dove seguirlo

Parte l’11 novembre 2025 la nuova edizione di Sanremo Giovani, che darà a 24 concorrenti la possibilità di salire sul palco dell’Ariston per la 76esima edizione del Festival di Sanremo.

Cinque serate per arrivare all’Ariston: come funziona la gara

Quattro le serate che vedranno protagonisti i 24 concorrenti di Saremo Giovani: 11, 18 e 25 novembre e 2 dicembre.

La fase eliminatoria consisterà in 4 serate trasmesse in diretta su Rai Due in seconda serata o in differita su Rai play. In ogni serata si esibiranno dal vivo 6 Artisti con le relative canzoni, che saranno votati dalla Commissione Musicale ( Una Commissione di esperti composta da Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia – insieme a Carlo Conti e Claudio Fasulo).

Al termine di ogni serata, verranno scelti 3 Artisti che accederanno alla successiva Serata di Semifinale, mentre i restanti 3 Artisti saranno eliminati.

La serata della semifinale si terrà a dicembre, dove parteciperanno i 12 artisti selezionati dalle 4 serate precedenti. Al termine la Commissione Musicale sceglierà attraverso votazione 6 artisti con relative canzoni che parteciperanno alla Serata Finale di Sanremo Giovani.

La Serata Finale avrà luogo a Sanremo dove saranno selezionati i 2 artisti che parteciperanno nelle nuove proposte al Festival di Sanremo.

Sul palco dell’Ariston nelle nuove proposte assieme ai 2 artisti di Sanremo Giovani, saliranno i 2 finalisti di Area Sanremo ( un concorso canoro organizzato dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo che permette a giovani artisti di qualificarsi per il Festival di Sanremo)

I 24 artisti di Sanremo Giovani

Svelati i 24 artisti scelti con i relativi brani:

Amsi – Pizza Americana (Liguria)

Angelica Bove – Mattone (Lazio)

Antonia – Luoghi Perduti (Campania)

Cainero – Nuntannamurà (Lazio)

Caro Wow – Cupido (Lombardia)

Cmqmartina – Radio Erotika (Lombardia)

Deddè – Ddoje Criature (Campania)

Disco Club Paradiso – Mademoiselle (Emilia-Romagna)

Eyeline – Finché Dura (Liguria)

Jeson – Inizialmente Tu (Lazio)

Joseph – Fenomenale (Campania)

La Messa – Maria (Piemonte)

Lea Gavino – Amico Lontano (Lazio)

Mimì – Sottovoce (dal Mali)

Nicolò Filippucci – Laguna (Umbria)

Occhi – Ullallà (Lombardia)

Petit – Un Bel Casino (Lazio)

Principe – Mon Amour (Emilia-Romagna)

Renato D’Amico – Bacio Piccolino (Sicilia)

Seltsam – Scusa Mamma (Lazio)

Senza Cri – Spiagge (Puglia)

Soap – Buona Vita (Lazio)

Welo – Emirato (Puglia)

Xhovana – Ego (dall’Albania)