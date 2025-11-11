Mercatini del Dolce e del Cioccolato al Vomero: 4 giorni di stand a ingresso gratis per tutti

Dopo il successo dell’edizione di Piazza Municipio, Chocoland torna a Napoli, stavolta inondando di prelibatezze il quartiere Vomero: la grande festa del cioccolato artigianale dal 13 al 16 novembre 2025 animerà Piazza degli Artisti, tra dolci, specialità e spettacoli.

Chocoland 2025, la festa del cioccolato al Vomero: ingresso gratis

Si rinnova la fiera del cioccolato, ormai diventata un appuntamento fisso in questa zona della città e non solo. La diciassettesima edizione vedrà ancora protagonisti i tradizionali mercatini del dolce e del cioccolato, riservando momenti di intrattenimento per grandi e piccini.

Regine indiscusse della festa saranno ancora una volta le specialità e le preparazioni artigianali dei maestri cioccolatieri e pasticcieri provenienti praticamente da tutta Italia. I visitatori potranno perdersi tra i profumi e i sapori delle migliori creazioni dolci, acquistando ed assaporando cannoli, pasta di mandorla, cremini, oggettistica in cioccolato, tavolette, praline, graffe, donuts, waffel al cioccolato, liquirizia di Calabria, scorzette di cioccolato e tanto altro.

Al momento il programma degli spettacoli non è stato ancora reso noto. Subito dop la tappa vomerese, Chocoland farà tappa in un’altra perla del Napoletano: dal 4 all’8 dicembre il regno del cioccolato si sposterà a Sorrento, in Corso Italia, dando inizio all’edizione natalizia.

Come sempre l’ingresso alla fiera è libero e gratuito per tutti, così come la partecipazione agli spettacoli e alle attività previste nel corso dell’evento. Per maggiori informazioni è possibile rimanere aggiornati seguendo i canali social di Chocoland.

Chocoland, la festa del cioccolato

RIEPILOGO INFO

Cosa: Chocoland, la Festa del Cioccolato Artigianale;

Dove: Piazza degli Artisti, Vomero, Napoli;

Quando: dal 13 al 16 novembre 2025.

L’ingresso è libero e gratuito.