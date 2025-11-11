Apre nel Napoletano il Villaggio di Natale gratis per tutti: 3.000 mq di magia e mercatini

Anche quest’anno torna Christmas Dream, il magico villaggio di Natale che, dal 15 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, sarà allestito presso l’Arena Vulcano del Centro Commerciale Vulcano Buono di Nola. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

Christmas Dream, villaggio Natale gratis al Vulcano Buono Nola

Per tutto il periodo natalizio, a cominciare dal 15 novembre con l’apertura ufficiale, l’Arena Vulcano diventerà il cuore pulsante delle feste, dove ogni sorriso accende la magia del Natale. L’area, di oltre 3.000 mq, ogni giorno ospiterà mercatini, giostre e luminarie tra spettacoli di animazione, iniziative ed eventi completamente gratuiti ed adatti a tutte le età.

Tornano la vera pista circondata da giostre scintillanti e la Galleria del Natale con i mercatini artigianali dove grandi e piccini potranno incontrare il protagonista più atteso dell’anno: Babbo Natale. Non mancheranno il Teatro dei Burattini, i laboratori creativi per i più piccoli, le luminarie incantati e tanti show mozzafiato completamente gratuiti per tutta la famiglia.

All’interno del centro commerciale, al primo piano (ingresso Positano), dal 15 al 28 dicembre prenderà il via anche Babbo Natale Experience – La Fabbrica Segreta dei Giocattoli, un luogo incantanto dove poter incontrare Babbo Natale, cimentarsi in laboratori creativi con gli elfi, scrivere le letterina nell’angolo dei desideri, prendere parte a giochi e tante attività interattive. I biglietti per partecipare all’iniziativa (a pagamento, a differenza del Christmas Dream), sono disponibili sul posto o sulla piattaforma online Go2.