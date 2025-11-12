Chocoland al Vomero: 4 giorni tra stand, cioccolato dolci e spettacoli gratis. Il programma

E’ stato reso noto il programma di Chocoland – “Terra dei Golosi”, la fiera del cioccolato artigianale che si terrà al Vomero, in Piazza degli Artisti, dal 13 al 16 novembre 2025. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

Chocoland, la festa del cioccolato al Vomero: il programma

Dopo la tappa di Piazza Municipio, Chocoland torna a Napoli per deliziare grandi e piccini, stavolta nel cuore del quartiere collinare partenopeo. La 17esima edizione offrirà ben quattro giorni di dolcezza e divertimento tra laboratori, show cooking, spettacoli e animazione per tutta la famiglia.

I visitatori potranno assaggiare le prelibatezze dei maestri cioccolatieri italiani, provenienti da regioni che vantano grandi tradizioni come la Sicilia, e scoprire le infinite possibilità del cioccolato artigianale. Tra le novità di quest’anno, il cioccolato per cani by Zoomiguana e il cioccolato a zero calorie Choco zero, per chi vuole concedersi un piacere senza sensi di colpa. Non mancheranno i classici come i wafel e il croccante siciliano, oltre a proposte originali come le caramelle gommose e la liquirizia calabrese. Un’altra specialità da degustare sarà il Kurtos ungherese, un dolce tradizionale che conquisterà il cuore dei visitatori.

Tra gli eventi in programma il Drago Luminoso che incanterà i visitatori sabato 15 novembre dalle 15 alle 21 ed ancora Art Attack: fabbrica di cioccolato, un laboratorio creativo per piccoli inventori di dolcezze in agenda il 13 e 14 novembre dalle ore 16 alle ore 21 e nei giorni 15 e 16 novembre dalle ore 10 alle ore 14. Sarà possibile creare anche il segnalibro o segnaposto a tema Willy Wonka.

Spazio poi al sociale con i ragazzi e le ragazze del progetto “Imparo a Vivere da solo”, presenti con creazioni artigianali a tema Chocoland: sapori di cioccolato, borse personalizzate, gioielli artigianali e tanto altro.

Chocoland, la più importante fiera del cioccolato artigianale del Centro-Sud Italia, è un appuntamento firmato dalla D2 Eventi. Un momento imperdibile per gli amanti del cioccolato e della buona cucina, che offrirà un’esperienza unica e coinvolgente per tutti i sensi.