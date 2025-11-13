Arriva il Natale nello splendido borgo campano: luci mozzafiato, albero e spettacoli gratis

A Cetara, splendido borgo della Costiera Amalfitana, inizia il Natale con l’accensione delle luminarie, che saranno inaugurate sabato 15 novembre, e il lancio di “Notti Azzurre Winter Edition”, la rassegna di eventi che prevede un programma ricco di appuntamenti dedicati a grandi e piccini tra spettacoli, degustazioni e momenti di festa.

A Cetara arriva il Natale: via alle magiche luminarie

Si parte sabato 15 novembre, alle 18:00, con “In un attimo… Natale” con il borgo marinaro che si accenderà di lucine per vivere l’esperienza totalmente immersiva del periodo più sentito dell’anno. Occhi puntati in su dal Largo Marina, giochi di animazione con gli artisti di strada e musica popolare con l’esibizione del gruppo folk O’ Guagliunciell’ Amalfi saranno gli ingredienti principali della festa che culminerà nell’attesissima accensione dell’albero in piazza.

A seguire, ogni venerdì del mese, il 14, 21 e 28 novembre, appuntamento con “CineForum for Kids” alla Sala Benincasa (ore 18), con proiezioni cinematografiche pensate per i più piccoli e le loro famiglie. Spazio anche alla sperimentazione gastronomica: per i palati più fini o i semplici appassionati e curiosi delle tipicità locali, il mese di dicembre sarà un concentrato di emozioni.

Il 5 dicembre ritorna “Calice” per esaltare la risorsa del pescato con la spillatura della colatura di alici, nella sua proposta di masterclass informali dedicate ai vini e alla degustazione, in collaborazione con ambientarti e Grapee, negli spazi del Museo Cantina alla Torre Vicereale (ore 20, ingresso con ticket). Si bissa il 19 dicembre, sempre di venerdì, con nuovi abbinamenti per un nuovo incontro dedicato al dialogo tra colatura e vino, insieme ai produttori del territorio. Un appuntamento ormai collaudato e apprezzato quello con “Ragazzi in gamba” che riconosce i giovani talenti delle scuole, e non solo, che si sono distinti “nelle arti e nei mestieri” premiandoli sabato 6 dicembre in Sala Benincasa (ore 18).

Si entrerà nel vivo delle celebrazioni solenni domenica 7 dicembre (ore 18) e si rinnova la tradizione di “Aspettando l’Immacolata” ancora una volta con la musica folk del gruppo O’ Guagliunciell’ Amalfi per le vie del paese, mentre lunedì 8 dicembre Cetara vivrà la processione notturna con l’effige dell’Immacolata, accompagnata dal Concerto Bandistico di Vietri sul Mare, fino alle prime luci del mattino.

“Con questa nuova edizione delle Notti Azzurre proseguiamo nel solco delle nostre usanze, ma con un’attenzione sempre rinnovata verso la partecipazione, l’accoglienza e la valorizzazione del territorio. Il nostro obiettivo è rendere Cetara viva tutto l’anno, anche nei mesi più freddi, offrendo a residenti e visitatori un’esperienza unica e autentica” – ha spiegato il sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica.

L’ingresso agli eventi è libero. La rassegna proseguirà con gli appuntamenti dedicati alle festività natalizie e al nuovo anno, con mercatini al borgo, concerti, presepe vivente e tante soprese sotto le stelle.