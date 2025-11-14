Il Villaggio di Pinocchio alla Casina Vanvitelliana: 2 giorni con i protagonisti della fiaba

Pinocchio torna a casa, lì dove le fiabe lo hanno collocato: nella Casina Vanvitelliana di Bacoli dove sabato 15 e domenica 16 novembre 2025, per ben due giornate, grandi e piccini potranno scattare una foto con il simpatico burattino e incontrare tutti i protagonisti della fiaba.

Pinocchio alla Casina Vanvitelliana di Bacoli: 2 giorni di magia

Un vero e proprio viaggio tra gli spazi del suggestivo Parco Borbonico del Fusaro che, per l’occasione, si trasformerà in un magico villaggio dedicato alle avventure di Pinocchio, grazie all’opera realizzata dall’artista puteolano Biagio Lucignano.



Si tratta di un Pinocchio a misura d’uomo realizzato in legno e che per due giorni sarà presente all’ingresso di quella che, nell’immaginario collettivo, è la “casetta“ del burattino nato dalla fantasia di Carlo Collodi. All’evento prenderanno parte anche gli hobbisti, artisti e artigiani che daranno vita a una nuova fiera di HobbArt, in programma nella Sala Ostrichina dalle 9 alle 22 di sabato e domenica.

“Ogni volta che nel corso della mia vita l’ho rivisto in TV o sui libri ho sempre covato il desiderio di far rivivere le emozioni che hanno accompagnato la mia infanzia alle nuove generazioni. Ma senza stravolgerlo, senza reinventarlo: semplicemente ritrovarlo. Ho portato il mio Pinocchio ritrovato alla Casina Vanvitelliana del Fusaro, dove chi prima di me ha immaginato scene e sogni di fiaba. Dove il tempo sembra essersi fermato al Gatto, alla Volpe, al Grillo Parlante e alla Fatina, che da quella casa lo attende ancora“ – ha spiegato Biagio Lucignano.



Il programma prevede anche la presenza dei protagonisti della fiaba di Pinocchio, che saranno animati da attori e attrici che accompagneranno Lucignano nella rappresentazione della creatura di Collodi. A dare manforte all’organizzazione c’è Titti Zazzaro, delegata nazionale e regionale di Europa Verde.

“Grazie a Biagio il personaggio che ha accompagnato l’infanzia di tutti noi tornerà a rivivere – spiega Titti Zazzaro – Sarà un momento unico ed emozionante, reso ancor più suggestivo dalla presenza degli hobbisti che con le loro opere artigianali coloreranno l’Ostrichina”.

“Sono state milioni le visualizzazioni ottenute in tutto il mondo dalle foto che raccontano il ritorno del burattino più amato d’Italia, alla Casina Vanvitelliana. Ed è per questo che abbiamo organizzato questo evento bellissimo” – ha commentato il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione.

“Ci sarà la riproduzione fedele del burattino, realizzata dall’artigiano flegreo Biagio Lucignano, che tutti hanno ammirato nel film Pinocchio, del 1972. Un’opera che emoziona, ancor di più guardandola da vicino. E che ha ottenuto un successo incredibile. Il tutto in un percorso che prevede nel Palazzo dell’Ostrichina una vera e propria fiera dell’artigianato. Una due giorni da non perdere”.