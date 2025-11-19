Magia al Maximall: tra mercatini, Babbo Natale, ruota panoramica e pista sul ghiaccio

Il centro commerciale MaxiMall Pompeii di Torre Annunziata celebra il Natale: dal 22 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, il grande hub di shopping, cultura e intrattenimento si veste a festa per offrire la più autentica esperienza natalizia tra luci spettacolari, mercatini, ruota panoramica, pista di pattinaggio sul ghiaccio e tanta animazione.

Natale al MaxiMall Pompeii: tra mercatini e pista sul ghiaccio

Il nuovo polo dello shopping dà il via alla stagione natalizia inaugurando un ricco calendario di appuntamenti pensati per tutta la famiglia. Si parte sabato 22 novembre con l’accensione ufficiale delle Luminarie e l’apertura dei Mercatini di Natale.

I visitatori del centro potranno ritagliarsi momenti di svago e divertimento grazie alla grande pista di pattinaggio sul ghiaccio e alla Ruota Panoramica. Per i più piccoli e le famiglie non mancheranno sorprese e occasioni di intrattenimento: Babbo Natale in carne ed ossa sarà pronto a raccogliere i desideri e le letterine di tutti i bambini, mentre laboratori creativi, spettacoli itineranti e le coinvolgenti sonorità del Coro gospel animeranno gli spazi del MaxiMall nei weekend e nei giorni clou di dicembre.

Dal 1° dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, al MaxiMall Pompeii partirà il concorso “Il Natale dei Desideri”, pensato per unire il piacere dello shopping al divertimento e alla tradizione della tombola, amata da adulti e bambini. Per partecipare basterà fare acquisti nelle attività del centro: ogni scontrino di almeno 20 euro permette di ottenere cartoline speciali con QR Code che, presentate ai Maxi Totem Digitali dell’infopoint, consentono di vincere premi immediati e di accedere alle due grandi tombole finali.

La “Grande Tombola”, con conduttori ufficiali Francesco Viglietti e Luisa Esposito, si terrà il 30 dicembre mentre la “Tombola dei bambini” il 6 gennaio. Durante la tombola del 30 dicembre i più fortunati potranno vincere un anno di shopping, un iPhone 17, gift cards e tantissimi altri premi. Il 6 gennaio invece, la tombola della Befana sarà dedicata ai più piccoli, con premi come la Play Station 5 Slim, un monopattino Ducati e tanti altri premi.

Con oltre 140 negozi, una food court con 30 ristoranti, una spettacolare fontana danzante, un hotel firmato Marriott, il MaxiMall Pompeii si presenta come un hub multifunzionale che fonde shopping, cultura, ospitalità contemporanea e intrattenimento. Un parco pubblico con aree verdi per 50mila mq, uno svincolo autostradale dedicato, parcheggi per oltre 3000 posti auto, spazi per eventi e il Nexus Pompeii con sale cinema e un auditorium da quasi 1.000 posti completano l’offerta che non ha confronti in Campania.