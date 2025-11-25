Apre nel Napoletano il Parco di Babbo Natale gratis: tra elfi, nevicate, trenino e area food

A partire dal 6 dicembre 2025, il Parco delle Chiocciole di Casalnuovo di Napoli si prepara a tornare protagonista della magia natalizia con la terza edizione di Babbo Natale al Parco, l’iniziativa ideata e presentata da Giovanni Nappi e divenuta un appuntamento attesissimo da famiglie, scuole e bambini del territorio. Anche per il 2025, l’ingresso al villaggio sarà completamente gratis, con un programma ricco di attività, attrazioni e momenti dedicati alla condivisione dello spirito natalizio.

Babbo Natale al Parco: apre il villaggio gratis a Casalnuovo

La manifestazione natalizia prenderà il via con due appuntamenti speciali, in programma sabato 6 dicembre alle ore 17:00 e domenica 7 dicembre alle ore 11:00, quando, prima di accogliere i visitatori all’interno del Parco, Babbo Natale sfilerà con la sua slitta attraversando le principali strade della città.

Le parate permetteranno a grandi e piccoli di vivere un primo assaggio dell’atmosfera magica che caratterizzerà l’intera rassegna. Il Parco del Natale accoglierà i visitatori nelle giornate di sabato 6, 13 e 20 dicembre dalle 16:00 alle 21:00 e domenica 7, 14, 21 dicembre dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 21:00. Lunedì 8 dicembre, nel giorno dell’Immacolata, il villaggio resterà aperto dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 21:00.

La terza edizione conferma un set di attrazioni particolarmente amate dal pubblico come il Trenino gratuito che proporrà un viaggio suggestivo tra le strade di Casalnuovo, con partenza dal Parco delle Chiocciole. Ci sarà anche La Casa di Babbo Natale, uno spazio magico dove incontrare il simpatico vecchietto delle feste e scattare una foto con lui.

Non mancheranno animazione con gli elfi e nevicate programmate, tra performance immersive che renderanno ancor più coinvolgente l’atmosfera natalizia. A disposizione dei bambini un’area giochi e per tutti una zona snack con punti ristoro pensati per tutta la famiglia.

Anche per il 2025 è prevista una speciale parentesi infrasettimanale riservata alle scuole del territorio: a partire da martedì 9 dicembre, ogni mattina oltre mille bambini delle sezioni dell’infanzia saranno ospitati al Parco per incontrare Babbo Natale. I piccoli arriveranno a bordo del trenino turistico, trasformando la visita in un’esperienza ancora più emozionante e memorabile.