Atrani diventa un magico presepe sul mare: inizia lo spettacolo di luci unico al mondo

Sabato 29 novembre 2025, alle ore 18:30, Atrani inaugurerà ufficialmente le Luci di Natale 2025, nell’ambito del progetto Atrani è Luce, dando inizio al periodo più suggestivo dell’anno nel borgo-presepe della Costiera Amalfitana.

Luci di Natale ad Atrani: inizia la magia in Costiera Amalfitana

Il borgo più piccolo e suggestivo d’Italia si illumina di colori e magia con l’accensione delle tradizionali luminarie natalizie, famose in tutto il mondo, che trasformeranno il paese in un vero e proprio presepe vivente: vicoli, archi, piazze e affacci panoramici si illumineranno creando l’atmosfera che ormai caratterizza il Natale atranese, richiamando visitatori da tutta la Regione.

Per l’edizione 2025 il Comune ha scelto di investire in innovazione e sostenibilità installando 14 nuovi proiettori LED di ultima generazione, capaci di garantire una maggiore qualità luminosa e un importante risparmio energetico. L’intervento è stato realizzato anche grazie al contributo dell’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, che ha sostenuto il progetto nell’ottica della valorizzazione del paesaggio e del patrimonio artistico del borgo.

Luci di Natale ad Atrani – Foto: Comune Atrani

A partire dal 29 novembre si aprirà il calendario di eventi tradizionali che accompagneranno cittadini e turisti fino a gennaio, tra musica, tradizioni e momenti di comunità. Alle ore 19.00, nella suggestiva cornice della Chiesa di San Salvatore de’ Birecto, si terrà il concerto del tour invernale dei Gospel Italian Singers, con la partecipazione straordinaria dello Special Guest Prince Aka e la direzione artistica del M° Francesco Finizio. Un appuntamento che unisce spiritualità, energia e grande musica, inaugurando ufficialmente il programma natalizio atranese.

“L’accensione delle luci di Natale non è solo un momento simbolico, ma un gesto con cui Atrani, Borgo presepe, si presenta ancora una volta nella sua veste più autentica: quella di un borgo che unisce tradizione, bellezza e innovazione. Quest’anno compiamo un passo importante con l’installazione dei nuovi proiettori LED, che ci permettono di valorizzare il nostro patrimonio riducendo i consumi e scegliendo una strada più sostenibile. Ringrazio l’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari e il presidente Enzo Peluso per il sostegno concreto a questo progetto: una collaborazione che dimostra quanto sia fondamentale lavorare insieme per preservare e promuovere la nostra identità. Invito cittadini e visitatori a vivere con noi questo momento speciale: Atrani si accende, e con essa si accende la magia del Natale” – ha dichiarato il sindaco Michele Siravo.