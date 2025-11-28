Il Natale delle Meraviglie in Campania: mercatini, parate Disney, luci e fabbrica di regali

Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 si rinnova l’appuntamento con il Natale delle Meraviglie, la rassegna di eventi natalizi che animeranno il centro di Agropoli, in provincia di Salerno. Un programma ricco di iniziative reso possibile grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, associazioni locali, parrocchie, professionisti e numerose realtà del territorio.

Natale delle meraviglie 2025 ad Agropoli: il programma

L’accensione ufficiale delle luminarie, prevista per il 6 dicembre, darà il via a settimane di eventi e iniziative con l’obiettivo di creare un centro città vitale e festoso, capace di attrarre famiglie, giovani e turisti. Tra le attrazioni più attese la Fabbrica dei regali di Babbo Natale: l’oratorio si trasforma in un luogo incantato dove incontrare elfi, partecipare a laboratori creativi e vivere l’esperienza del Natale in un ambiente ricco di fantasia e colori.

Tornano anche le parate dei personaggi Disney ogni domenica mattina. Nelle principali vie del centro tornano i Mercatini di Natale con sapori, artigianato, tradizioni locali e idee regalo dal sapore autentico, da piazza della Repubblica fino a via Filippo Patella, passando per piazza Vittorio Veneto, corso Garibaldi e gli scaloni del centro storico.

Il programma culminerà con il tradizionale Capodanno in piazza, il format One night one – Live and Dance experience. Il Capodanno del Cilento, un grande evento aperto a tutti con musica, dj set e vocalist pronti ad accompagnare il pubblico nel passaggio al nuovo anno nella serata del 1 gennaio 2026. Una festa collettiva che punta a riunire la comunità in un clima di serenità, divertimento e condivisione che animerà tutte le frazioni del territorio, tra concerti e mostre nelle Chiese, il presepe vivente di San Francesco del borgo antico e l’animazione itinerante per i più piccoli. Consueto appuntamento conclusivo con la befana che sarà in giro per Agropoli per l’intera giornata del 6 gennaio.

Il sindaco, Roberto Mutalipassi, e l’assessore delegato agli Eventi, Roberto Apicella, dichiarano: “Quest’anno abbiamo deciso di concentrare al centro di Agropoli le principali attrazioni del Natale delle Meraviglie, il risultato di un lavoro corale fatto della fattiva collaborazione con associazioni, parrocchie e realtà locali. Ci saranno poi anche più momenti per valorizzare il territorio e le sue frazioni e per creare occasioni di incontro e rinnovare lo spirito solidale che caratterizza il periodo natalizio“.