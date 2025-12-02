Festa di Santa Lucia: tra messa, processione, dolci e spettacolo di fuochi mozzafiato

Sabato 13 dicembre 2025 a Sorbo Serpico, in provincia di Avellino, si terrà la tradizionale festa in onore di Santa Lucia Vergine e Martire, la solenne celebrazione che oltre alla consueta processione darà spazio a spettacoli e stand gastronomici, unendo fede, tradizione e aggregazione.

Festa di Santa Lucia 2025 a Sorbo Serpico: il programma

Santa Lucia è stata una martire cristiana morta durante le persecuzioni dell’imperatore Diocleziano il 13 dicembre del 304 d.C., giorno in cui viene venerata ancora oggi dalla chiesa cattolica e ortodossa. Conosciuta anche come la Santa della Luce, è considerata la protettrice della vista e viene spesso invocata per le malattie degli occhi.

Quella del 13 dicembre è una ricorrenza molto sentita a Sorbo Serpico dove i festeggiamenti raggiungeranno il loro culmine proprio nella giornata dedicata alla Santa, a partire dalle ore 8:00. Alle ore 11:00 verrà celebrata la Santa Messa dal parroco Don Antonio, seguita dalla processione per le strade del paese, accompagnata dai fedeli dei paesi vicini e lontani con scampanio delle campane, fuochi pirotecnici e il concerto Bandistico Vieni a Suonare con Noi da Bracigliano.

Alle 12:30 lo show pirotecnico di Carmine Lieto da Visciano (Napoli) – prestigiosa azienda super premiata per le grandi feste patronali – chiuderà in bellezza i festeggiamenti, regalando uno spettacolo di fuochi mozzafiato. Non mancheranno stand con dolciumi e altre prelibatezze.

