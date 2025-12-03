Concerto Gianluca Capozzi e Nostalgia 90 nel Napoletano: ingresso libero e gratis per tutti

Dopo l’accensione delle luminarie e l’apertura del villaggio di Natale, il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione ha annunciato altri due nuovi eventi per celebrare l’arrivo del nuovo anno: ci sarà un concerto di Gianluca Capozzi e lo show Nostalgia 90.

Bacoli: concerto Gianluca Capozzi e Nostalgia 90 in piazza

Subito dopo Natale e Capodanno, tra le luci d’artista della Villa Comunale, si susseguiranno due eventi d’eccezione, entrambi ad ingresso libero e gratuito per tutti. Il 2 gennaio si terrà un concerto live del cantante Gianluca Capozzi mentre il giorno successivo, il 3 gennaio, tutti potranno scatenarsi al ritmo dei più grandi tormentoni del passato con lo spettacolo Nostalgia 90.

“Si fa! Me lo avete chiesto in tantissimi. E se vi dicessi: Gianluca Capozzi? E se vi dicessi: Nostalgia 90? Avete capito benissimo! Inizieremo il 2026 con due grandi concerti di piazza. A Bacoli. Il 2 Gennaio, con Gianluca Capozzi. Con tutto il suo repertorio. Ed il 3 Gennaio, con lo show di Nostalgia 90. Dopo lo straordinario successo di questa estate. Balleremo tutti insieme, festeggiando l’arrivo del nuovo anno” – ha annunciato il primo cittadino.

“Non una notte. Ma due. Affacciati sull’incanto del lago Miseno. Immersi nelle Luci d’Artista della Villa Comunale. Sarà fenomenale. Stiamo organizzando due grandi eventi ricchi di cose. Gratuiti, ad accesso libero, aperti a tutti. Vi avevamo promesso un Natale clamoroso. E così sarà. Tra pochissimo, vi sveleremo tutte le iniziative che metteremo in campo. Perché Bacoli può attrarre turisti tutti i mesi dell’anno. Con il caldo, con il freddo. Sempre. Segnatevi queste due date. E prendete carta e penna. Ne vedrete delle belle. Ringrazio il vicesindaco Mauro Cucco e quanti stanno lavorando per un mese e mezzo di attrazioni, per tutti i gusti. Insieme, è tutta n’ata storia. Un passo alla volta”.