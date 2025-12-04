Natale, spettacolo mozzafiato a Napoli: c’è la Natività a grandezza naturale in piazza

Domani, 5 dicembre 2025, alle ore 16:00 sarà inaugurata la Natività a grandezza naturale in Piazza Municipio a Napoli. Un vero e proprio capolavoro, realizzato dagli artigiani di San Gregorio Armeno, che sarà posizionato al centro della piazza per essere ammirato per tutto il periodo natalizio.

Meraviglia a Napoli: la Natività in Piazza Municipio

In vista delle festività natalizie, Napoli si illumina di magia, tra luci e addobbi posizionati in ogni angolo della città. A partire da domani cittadini e turisti potranno ammirare anche la Natività esposta in Piazza Municipio: un’opera d’arte realizzata dai maestri artigiani di San Gregorio Armeno che celebra la grande tradizione presepiale napoletana.

La Natività resterà in piazza fino all’8 gennaio 2026. Alla cerimonia inaugurale prenderanno parte il sindaco Gaetano Manfredi, l’assessora al Turismo e alle Attività Produttive Teresa Armato e il Presidente dell’Associazione delle Botteghe di San Gregorio Armeno Vincenzo Capuano. Presenti anche Antonio Lucidi, vicepresidente L’Altra Napoli, e tutti gli altri artigiani che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera. A monsignor Gennaro Matino sarà affidata la benedizione della scultura.

Intanto, dall’8 dicembre, nella vicina Piazza del Plebiscito aprirà il Villaggio di Babbo Natale, un vero e proprio regno delle feste a ingresso libero e gratuito per tutti. Si tratta di un’iniziativa lanciata dall’amministrazione comunale nell’ambito del programma delle iniziative previste per il periodo natalizio in città. Una vera e propria novità che vedrà la celebre piazza della città non solo vestita a festa ma trasformata, per diverse settimane, in un villaggio dedicato al protagonista del Natale.

Grandi e piccini potranno passeggiare tra l’imponente Basilica di San Francesco di Paola e l’entrata del Palazzo Reale, immergendosi in un’atmosfera natalizia senza precedenti. L’apertura ufficiale del villaggio è prevista per il giorno dell’Immacolata mentre la chiusura è fissata al 21 dicembre, in modo tale da poter sfruttare la piazza per il tradizionale evento di fine anno.