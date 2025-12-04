Aprono i Mercatini di Natale in piazza a Napoli: oltre un mese di stand e meraviglie per tutti

Venerdì 5 dicembre, alle ore 17:00, saranno ufficialmente inaugurati i Mercatini di Natale in Piazza Carità, a Napoli, lato Pignasecca. Alla cerimonia prenderanno parte il presidente dell’associazione Napoli è Carlo Pelliccia e il presidente dell’Associazione Artigianà Germana Falibretti.

Napoli, aprono i Mercatini di Natale in Piazza Carità

L’Associazione Napoli è, nata nell’anno 2000, propone un’offerta commerciale che valorizza l’artigianato napoletano, presentando prodotti realizzati a mano. Ha partecipato negli anni a molte manifestazioni anche in altre regioni, ottenendo numerosi riconoscimenti. Anche in questa fiera di Natale 2025 l’associazione offre un’ampia scelta di prodotti che vanno dalla bigiotteria al home decor.

In occasione del Natale 2025, gli artigiani presenti ai Mercatini di Piazza Carità aderiranno all’Associazione Artigianà, nata per valorizzare e promuovere la produzione locale e artigianale. Interverrà all’inaugurazione anche l’On. Francesco Emilio Borrelli, sensibile alla problematica della valorizzazione dell’artigianato napoletano.

Di seguito l’elenco degli espositori:

Gazebo n.1 cucito creativo e bigiotteria in resina;

Gazebo n.2 cucito creativo fatto con cravatte riciclate e bigiotteria ferro battuto;

Gazebo n.3 uncinetto e bigiotteria;

Gazebo n.4 alberelli di muschio e alberi e palline di stoffa fatte con cravatte reciclate e ceramica dipinta a mano;

Gazebo n. 5 bigiotteria decupata presepi e paralumi;

Gazebo n.6 prodotti in cuoio e pelle e collane e bracciali in pietra lavica;

Gazebo n.7 corni scaramantici sciò sciò in terracotta;

Gazebo n.8 borse ad uncinetto fermagli e biogiotteria in metallo e decupata e palline di natale gioiello.

I Gazebi saranno aperti dal 5 dicembre al 10 gennaio, dalle 8:30 alle 20:30