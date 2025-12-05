Natale alla Reggia di Carditello tra villaggio di specialità a km 0 e cavalli: l’ingresso è gratis

Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 arriva Natale a Carditello, la rassegna degli eventi natalizi che si terrà presso la Reggia di Carditello, la splendida residenza borbonica di San Tammaro, nel Casertano.

Natale alla Reggia di Carditello: gli eventi in programma

Un programma ricco di appuntamenti che si svolgerà nel segno delle rievocazioni storiche e della valorizzazione dei prodotti tipici a km 0, con tanti eventi gratuiti e aperti ai visitatori. Domenica 7 dicembre ci sarà il ritorno del “Cavallino Rampante” con la sfilata di Ferrari storiche e Cavalli Persano, in collaborazione con il Centro di incremento ippico della Regione Campania.

Continua, dunque, il percorso virtuoso già intrapreso dalla Fondazione Real Sito di Carditello – grazie alla partnership istituzionale con Coldiretti Caserta – con numerose attività e il Villaggio delle Tradizioni locali destinato a promuovere le eccellenze agroalimentari del territorio, nell’ambito del ricco programma di Natale.

Una occasione per incontrare le aziende locali e degustare i prodotti della Terra di Lavoro nei quattro corner di “Campagna Amica” allestiti a Carditello, già a partire dal prossimo weekend: ortofrutticolo, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Melannurca Igp; angolo del casaro, con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop; olio extravergine di oliva Evo e vino, con l’Aprol Campania che curerà il laboratorio dedicato e le degustazioni di Cantine Magliulo e Vigne Chigi, organizzate direttamente dai sommelier dell’Ais.

Il Villaggio delle Tradizioni locali a Carditello è una iniziativa finanziata dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (con decreto del Ministro numero 410789 del 4 agosto 2023 per la concessione di contributi finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche per l’anno 2025).

Un cartellone particolarmente ricco per grandi e piccini: dal Villaggio delle Tradizioni locali agli stand dedicati all’arte presepiale; dalla tappa della manifestazione motoristica Napoli Racing Show del patron Enzo Rivellini, con la sfilata di auto storiche e moderne, al ritorno dei Cavalli Persano, grazie alla partnership con il Centro di incremento ippico della Regione Campania; dalle visite accompagnate all’apertura straordinaria delle Scuderie reali; dall’artigianato natalizio alle degustazioni dei prodotti tipici. E non solo.

In particolare, domenica 7 dicembre alle ore 11, il Real Sito di Carditello ospiterà la tappa del Napoli Racing Show – con il Concorso d’Eleganza legato alla Mille Miglia della Magna Grecia e una selezione di auto storiche e moderne che sfileranno davanti al pubblico, contendendosi il Premio “Best of the Show” (per le vetture fino all’anno 2000) e il Premio “Best of the Show” (per le vetture dal 2001 ad oggi) – e un incontro dedicato al Cavallo Persano. Un ritorno a casa per il “Cavallino Rampante” delle Ferrari, che raffigura proprio la razza reale allevata dai Borbone a Carditello.

Ad impreziosire il programma, martedì 16 dicembre alle ore 9, la tradizionale Preghiera per la Pace con le Diocesi di Aversa e di Caserta, Arcidiocesi di Capua e Parlamento Studentesco Territoriale. Un modo per riflettere sul significato del Natale come tempo di speranza, solidarietà e responsabilità verso la nostra comunità.

Previsti anche alcuni momenti dedicati alla valorizzazione delle arti e della cultura, attraverso spettacoli teatrali e laboratori creativi – in collaborazione con La Mansarda Teatro dell’Orco, FDA Event Creator, MIRARTE, Ditirambo e Danzando nel Tempo – ed esibizioni musicali, sabato 13 dicembre alle ore 19, con i Blue Stuff (in collaborazione con i Comuni di Santa Maria Capua Vetere e San Tammaro) e, domenica 14 dicembre alle ore 19, con il concerto pianistico “Geisha – L’Anima della Seta” del maestro Ivana D’Addona, degustazioni di tè ed esposizione di bonsai e Ikebana.

Natale alla Reggia di Carditello: il programma completo

Sabato 6 dicembre

Ore 14:30 – 17:30

Villaggio delle tradizioni locali

Ore 15:00 / 16:00

Visite accompagnate tematiche

Domenica 7 dicembre

Ore 10:30 – 14:00

Villaggio delle tradizioni locali

Ore 11:30 / 12:30 / 15 / 16

Visite speciali con apertura straordinaria delle scuderie reali con i cavalli Persano

Ore 12:00

Manifestazione motoristica – “M Milia della Magna Grecia e Concorso di eleganza per le vetture storiche”

A cura di Racing Show A.S.D.

*Ingresso gratuito

Per info

Mail napoliracingshow@gmail.com – napoliracingshow@libero.it

Cell. 3341590653 – 3295535164 – 3276616294 – 0815753432 – 0812464559

Lunedì 8 dicembre

Ore 10:30 – 14:00

Villaggio delle tradizioni locali

Ore 11:30 / 12:30

Visite accompagnate tematiche con animazione teatrale

in collaborazione con La Mansarda Teatro dell’Orco

Per info

Cell. 339 8085602

Sabato 13 dicembre

Ore 14:30 – 17:30

Villaggio delle tradizioni locali

Ore 15 / 16

Visite accompagnate tematiche

Ore 19:00

Concerto dei Blue Stuff nell’ambito della rassegna “Città sotto la Città” (XII edizione)

In collaborazione con i comuni di Santa Maria Capua Vetere e San Tammaro

*Ingresso gratuito (fino ad esaurimento posti)

Domenica 14 dicembre

Ore 10:30 – 14:00

Villaggio delle tradizioni locali

Ore 11:30 / 12:30 / 15 / 16

Visite accompagnate tematiche

Ore 19:00

GEISHA – L’Anima della Seta

Concerto pianistico del M° Ivana D’Addona

Con degustazioni di tè ed esposizione di bonsai e Ikebana

*Ingresso gratuito (fino ad esaurimento posti)

Martedì 16 dicembre

Ore 9:00

Preghiera per la Pace a Carditello nell’ambito del cammino comunitario “A piccoli passi”

In collaborazione con la Diocesi di Aversa e di Caserta, Arcidiocesi di Capua e Parlamento Studentesco Territoriale

*Ingresso gratuito

Sabato 20 dicembre

Ore 14:30 – 17:30

Villaggio delle tradizioni locali

Ore 15 / 16

Visite accompagnate tematiche

Ore 19:00

Maria Sofia: ultima regina del Regno di Napoli

Spettacolo teatrale di G. Basile

A cura di MIRARTE, Ditirambo, Danzando nel Tempo

*Ingresso gratuito (fino ad esaurimento posti)

Domenica 21 dicembre

Ore 10:30 – 14:00

Villaggio delle tradizioni locali

Ore 10:30

“Natale nel Mondo” (V edizione)

Spettacolo teatrale e laboratori creativi per famiglie

A cura de La Mansarda Teatro dell’Orco, in collaborazione con FDA Event Creator

Info, costi e prenotazioni

Cell. 339 8085602

Ore 11:30 / 12:30 / 15 / 16

Visite accompagnate tematiche

Martedì 6 gennaio

Ore 11:30 / 12:30

Visite accompagnate tematiche con animazione teatrale

In collaborazione con La Mansarda Teatro dell’Orco

Per info

Cell. 339 8085602.