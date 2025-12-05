A Napoli apre la Casa dei Giochi da Tavolo: il temporary store delle feste di Natale

In occasione delle festività natalizie all’Edenlandia, il celebre parco giochi di Napoli, oltre al Villaggio di Natale aprirà la Casa del Gioco da Tavolo, il temporary store di Giochi Uniti – la casa editrice partenopea famosa nel mondo degli appassionati per titoli come Catan, Carcassone e Botanicus, recentemente premiato Gioco dell’Anno durante il Lucca Comics & Games – che resterà aperto dal 6 al 20 dicembre 2025.

Napoli: all’Edenlandia apre la Casa dei Giochi da Tavolo

All’interno del Palaeden, che per tutto il periodo natalizio ospiterà il ricco calendario di eventi speciali del parco, Giochi Uniti aprirà un temporary store attivo durante gli orari di apertura della struttura con tanto di ludoteca e demo tutti i giorni, con i titoli più famosi del catalogo e qualche novità scelta dallo staff che ben si presta alle reunion natalizie con parenti ed amici, grazie al prezioso contributo dei dimostratori dell’associazione Ludhub. Inoltre, in calendario una serie di eventi speciali per gli amanti dei giochi previsti nei giorni di sabato 13 e sabato 20 dicembre.

Si tratta di un modo, spiegano dalla Giochi Uniti, per avvicinare i napoletani a un intrattenimento diverso e fare sì che quello stesso tavolo dove “per anni ha regnato incontrastata la tombola” sappia ora rinnovarsi con giochi pensati per “unire le generazioni”.

“Ringraziando Edenlandia per la sensibilità dimostrata, non vediamo l’ora di cogliere questa occasione per poter proseguire nella nostra personalissima campagna di sensibilizzazione verso le connessioni autentiche” – spiega il direttore operativo di Giochi Uniti Stefano De Carolis.

“Sappiamo – continua De Carolis – che Natale è un’occasione da sfruttare in tal senso: lo stesso tavolo, la convivialità, gli affetti e il tepore di casa sono ingredienti perfetti per riscoprire la bellezza dello stare insieme guardandosi negli occhi e ridendo di gusto nella stessa stanza. Il gioco da tavolo moderno in tal senso è l’ingrediente perfetto: dinamiche semplici da apprendere, regole uguali per tutti, capacità di divertire in ugual modo diverse generazioni. Speriamo così di poter dimostrare che a Napoli esiste modo di incontrarsi anche a un tavolo per recuperare terreno su quella socialità che l’era digitale ci fa perdere un po’, questo è il nostro personalissimo miracolo di Natale”.

“Vale anche il contrario. I giochi da tavolo sono un ottimo modo anche quando invece le tavolate di famiglia sono lunghe e interminabili: non è meglio giocarci su a quel punto?” – conclude ironico De Carolis.