Napoli come Sanremo, c’è il Festival della Canzone Napoletana: data, cantanti e biglietti

A Napoli, il 15 dicembre 2025 presso il Teatro Politeama, torna Napoli & Festival, il primo Festival della Canzone Napoletana del 1931, ideato e diretto da Alfonso Gemito, con la regia teatrali di Savio Morelli, che vedrà alternarsi sul palco diversi cantanti.

Torna il Festival della Canzone Napoletana: ospiti e biglietti

Si è svolta la rassegna stampa di presentazione di Napoli & Festival 2025 – Musica, Teatro e Solidarietà, nella rinomata cornice di Villa Trabucco Events a Torre del Greco, con l’accoglienza e l’ospitalità di Fabio Ometo e Alessandro Esposito.

Il prossimo 15 dicembre, al Teatro Politeama, Napoli & Festival porterà in scena una serata unica, capace di intrecciare musica, teatro e solidarietà, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Palma Campania, grazie al Sindaco Aniello Donnarumma con l’ Assessore Giuseppe Ferrante, e promossa dall’ associazione Dagal Creations APS riconosciuta dal Ministero del lavoro e politiche sociali.

Ad aprire il tavolo d’ incontro è stata Daniela Del Prete, responsabile dell’ufficio stampa, che ha sottolineato come il Festival non sia soltanto spettacolo, ma un progetto che unisce grandi nomi e giovani talenti, premiando il valore artistico e culturale della città e devolvendo parte del ricavato a sostegno dei più fragili.

Accanto a lei, le figure centrali del Festival: Alfonso Gemito ideatore e organizzatore; Savio Morelli regista teatrale e direttore artistico; Dario Durio fiduciario AMIRA Napoli; Ettore Dimitroff conduttore; Massimiliano Cimino imitatore e artista; Rocco Di Maiolo sassofonista; Biagio Luccignolo artista che ha presentato il suo burattino di legno Pinocchio.

“La mia visione è chiara: riportare alla luce le radici di una tradizione che risale agli anni ’30, quando la musica partenopea conquistava anche il pubblico del Nord Italia, anticipando di vent’anni la nascita del Festival di Sanremo. È una pagina di storia che appartiene a Napoli e che merita di essere ricordata e rilanciata” – ha dichiarato Gemito.

“Con questo Festival non vogliamo soltanto organizzare un evento, ma costruire un ponte tra passato e presente, tra i grandi maestri che hanno reso immortale la nostra musica e le nuove generazioni che oggi la interpretano con freschezza e passione. Lo sguardo è rivolto al futuro, ma con la consapevolezza che le nostre radici sono la forza che ci permette di andare avanti. Napoli & Festival è quindi un atto di memoria e di speranza, un omaggio alla bellezza della nostra tradizione e alla sua capacità di parlare al mondo.”

Nel corso della serata, dodici allievi provenienti da scuole di recitazione e canto avranno l’opportunità di esibirsi, in un confronto simbolico tra generazioni e stili. A condurre l’evento saranno Ida Piccolo ed Ettore Dimitroff, con eleganza e sensibilità. Il padrino artistico sarà Giacomo Rizzo, affiancato da Bruno Lanza, autore e musicista. La regia teatrale è affidata a Savio Morelli, che proporrà una performance in omaggio a Nino Taranto, mentre la regia televisiva sarà curata da Enzo De Vito. La direzione musicale è di Gennaro Carbone, il balletto firmato da Pasqualina Ricciardi, e il design capelli da Giampiero Gargano, “artigiano del capello”. Lo staff tecnico del Gruppo Troise garantirà qualità scenica e supporto professionale.

Durante la serata saranno consegnati i Premi Arte, Musica e Cultura e giornalismo che vedranno protagonisti in ordine alfabetico: Antonio D’Addio, Biagio Luccignolo, Ciro Cocozza, Cosimo Alberti, Cosimo Di Livello Alto, Dario Duro, Francesca Librano, Gabriele Canfora, Gianluca Di Gennaro, Genny Sacco, Gigi Attrice, Gino Fastidio, Gustavo Martucci, I Tumità, Loredana Gallo, Luigi Zeno, Marika Gambardella, Mario Maglione, Massimiliano Cimino, Massimo Cozzolino, Radio Rocket, Rocco Di Maiolo, Vincenzo Carcarino, oltre ai gruppi I Ragazzi del Sud, I Ragazzi del Sole e la Squadra Popolare.

Artisti Napoli Canta: Antonio Ottaiano, Cinzia Oscar, Giovanna De Sio, Nello Amato, Rita Siani, Salvatore Minopoli, Martina Bortolotti. Prenderà parte al Festival anche il deputato Francesco Emilio Borrelli che riceverà un riconoscimento speciale.

Il Festival non è solo spettacolo, ma anche impegno sociale. L’obiettivo è recuperare giovani di strada, offrendo loro dignità e la possibilità di abbracciare l’arte come strumento di riscatto. Inoltre, il 10% del ricavato sarà devoluto ai senzatetto e, durante il periodo natalizio, saranno distribuiti cibo e regali ai meno fortunati, in collaborazione con la mensa della Chiesa del Carmine di Napoli.

L’evento sarà ripreso da media, TV e web nazionali, con la presenza di giornalisti in sala. I biglietti per la serata del 15 dicembre 2025 al Teatro Politeama di Napoli sono disponibili online su Bigliettoveloce.