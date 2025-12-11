Coro di Natale agli Scavi di Pompei, a cantare è il pubblico: come partecipare

La magia del Natale arriva al Parco Archeologico di Pompei con una serie di appuntamenti pensati per adulti e bambini. A partire dal 19 dicembre la musica, come filo conduttore, in diverse forme trasformerà i siti di Pompei in uno spazio creativo.

Coro Pompei Pop Up: il coro natalizio aperto a tutti

In piena atmosfera da festa arriva il Coro Pompeii Pop Up con centinaia di voci in un coro spontaneo, diretto dal maestro Carlo Morelli insieme ad alcuni solisti del suo coro. La partecipazione è aperta al pubblico, basterà recarsi alle 11.30 presso il Teatro Grande Di Pompei, dove verrà consegnato il testo di due canzoni a sorpresa; dopo una prova generale inizierà una mattina di canti.

Per gli amanti del Jazz, Archeo Jazz nell’ambito del DiVinoJazzFestival – Itinerari vesuviani, propone appuntamenti a Pompei, Boscoreale e Oplontis dalle 10.30 alle 12.30. Il 20 dicembre alla Villa di Poppea a Oplontis, si esibirà Vincenzo Saetta Trio. Il 21 dicembre a Villa Regina a Boscoreale suonerà il Matteo Franza Jazz Trio. Il 30 dicembre a Pompei Boomerang Jazz, street band che si esibirà per le strade della città antica. Gli appuntamenti saranno accompagnati da visite guidate.

Caccia a Tesoro e Decora il tuo Natale: le attività per i più piccoli

Tante attività previste per bambini e famiglie: Pompeii Children’s Museum è lo spazio museale dedicato a laboratori e attività. Per i bambini dai 6-11 anni previste: il 13 dicembre 2025 alle ore 11:00 la Lanterna – realizzazione di una lampada romana; il 14 dicembre 2025 a Villa San Marco e il 20 dicembre a Villa Arianna, Caccia al Tesoro – alla scoperta del tesoro tra le ville di Stabia tra mosaici ed affreschi; il 21 dicembre Decora il tuo Natale – creazioni di addobbi e riciclo creativo; il 26 dicembre Il Mosaico – scoprire l’antica tecnica del mosaico e crearne uno in miniatura; il 27 dicembre Le Maschere di Stabiae – maschere teatrali a Stabia, visita didattica e laboratorio per realizzare la propria maschera al Museo archeologico di Stabia Libero D’Orsi. Ed inoltre il 28 dicembre Buoni Auspici – storia e costruzione degli amuleti romani; il 4 gennaio Caccia al tesoro a Pompei – alla scoperta del tesoro tra domus e giardini della città antica; il 6 gennaio 2026 Gli antichi Profumi – conoscenza delle essenze e creazione di profumi.

Per i ragazzi dagli 8-18 anni la cooperativa sociale il Tulipano propone attività di pittura, botanica, agricoltura e attività motoria dalle 9.30 alle 13, presso la Fattoria Sociale “Parvula Domus”. E infine Il Natale a Pompei prosegue con una serie di visite guidate e passeggiate serali tra Pompei, Oplonti e Boscotrecase.