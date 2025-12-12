Apre Mercato Meraviglia, la grande fiera nel cuore di Napoli: 3 giorni di stand e spettacoli

Dal 12 al 14 dicembre 2025 torna a Napoli Mercato Meraviglia, la fiera del design indipendente e dell’artigianato contemporaneo, giunta alla sua sedicesima edizione, che animerà gli spazi de La Santissima – Community Hub. Tra stand di artigianato e design, per tre giorni si susseguiranno mostre, workshop, visite guidate, presentazioni di libri, attività per bambini e spettacoli.

Mercato Meraviglia a Napoli: la fiera con oltre 80 stand creativi

Sono 82 gli stand creativi che da tutta Italia prendono vita nei grandi spazi dell’Ex Ospedale Militare nel parco dei Quartieri Spagnoli, dove ora c’è La Santissima – Community Hub. Particolare attenzione è dedicata al sociale con NisidArte – Officine Creative, che presenta le opere realizzate dai giovani del penitenziario minorile di Napoli, e il progetto Aloka che porta negli spazi del Mercato Meraviglia le tradizionali lanterne artigianali della festa buddhista del Vesak, create da membri della comunità singalese napoletana.

Accanto agli stand un ricco calendario di mostre, come quelle dell’artista Pierfrancesco Solimene, la mostra collettiva Restorationa cura di Jose Carlos Bellantuono con gli artisti di PalomArt Factory, oltre a Progettare/Fare. E inoltre musica dal vivo e presentazioni di libri a cura della casa editrice napoletana Cratèra, specializzata in architettura, design e fotografia. Non mancheranno workshop e laboratori teatrali, interessanti visite guidate agli spazi de La Santissima, oltre a tour tra la Pedamentina e Spaccanapoli.

L’unione tra antico e contemporaneo: le parole degli organizzatori

“Mercato Meraviglia rappresenta l’idea che abbiamo delle potenzialità di Napoli in ambito creativo: l’unione tra un patrimonio antico di saperi artigianali e l’apertura ai linguaggi del contemporaneo” – dichiara Giuliana Sandulli di Archintorno (l’associazione che ha ideato e organizzato la fiera) all’Ansa.

“In sedici anni abbiamo costruito una rete di relazioni che, per questa edizione, porta a Napoli più di ottanta designer che vedono nella nostra città un luogo aperto all’innovazione e allo scambio di idee. E poi mostre, libri, musica dal vivo: Mercato Meraviglia è diventato un punto di riferimento culturale per chi ama la città, i suoi spazi, la sua cultura“.