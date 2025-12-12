La meraviglia del Presepe nel Napoletano: viaggio immersivo tra personaggi e scenografie

A Vico Equense torna la magia del Natale con la Mostra Presepiale nella Chiesa della SS. Annunziata che sarà visitabile dal 13 dicembre al 10 gennaio alle ore 10.30 – 13.00 e 16.30 – 20.00.

Maestri, botteghe e opere: il cuore dell’esposizione

L’iniziativa, promossa dal Comune di Vico in collaborazione con l’Associazione Amici del Presepe di Vico Equense, rappresenta un appuntamento ormai atteso e amato dalla comunità, capace di unire arte, tradizione e spiritualità.

La mostra offre ai visitatori un vero e proprio viaggio immersivo nella cultura presepiale partenopea, patrimonio storico e identitario del territorio. Le opere esposte trasformano gli spazi della chiesa in un teatro vivente della quotidianità settecentesca, dove sacro e profano si intrecciano attraverso gesti minuziosi, colori caldi e atmosfere evocative. I maestri artigiani protagonisti dell’esposizione reinterpretano un linguaggio artistico secolare, dando vita a personaggi, ambientazioni e scenografie che raccontano i mestieri, le aspirazioni e la vita del popolo napoletano.

L’esposizione riunisce numerosi maestri e botteghe tra cui: la Bottega F.lli Capuano, Francesco Strano, Giusy D’Esposito, Alfredo Molli e Giuseppe D’Ambrosio che presentano presepi classici, scenografie, miniature e lavori in cera, offrendo una testimonianza viva e contemporanea di un’arte secolare.

Il valore del presepe a Vico Equense nelle parole del Sindaco

L’esposizione è stata anticipata, il 7 dicembre, dal concerto del Novapolis Ensemble, con brani della tradizione napoletana e del repertorio natalizio interpretati dal soprano Colomba Staiano e dal tenore Giuseppe Malafronte.

Con questa iniziativa rinnoviamo un impegno profondo: preservare e valorizzare un patrimonio artistico e spirituale che appartiene alla nostra storia e alla nostra identità” – ha dichiarato il sindaco di Vico Giuseppe Aiello.

“Invito tutti a lasciarsi guidare in un percorso che intreccia tradizione, creatività e sentimento, restituendo alla comunità la magia senza tempo del Natale napoletano. È in questi momenti che ritroviamo il senso autentico del nostro essere comunità”.