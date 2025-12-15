Babbo Natale arriva a Napoli: 2 giorni di eventi gratis tra Gospel, Gino Fastidio e magia

La III Municipalità e il Comune di Napoli, con l’organizzazione della società Graf srl, presentano “Natale in Terza 2025”, la kermesse natalizia che nelle giornate del 19 e 20 dicembre animerà il cuore dei Colli Aminei e Capodimonte tra spettacoli, giochi e l’arrivo di Babbo Natale.

Ai Colli Aminei e Capodimonte con Gino Fastidio e Babbo Natale

Si tratta di una manifestazione che intreccia cultura, tradizione e spiritualità in due giornate dedicate alle famiglie e all’intera comunità. L’appuntamento è per il 19 e 20 dicembre nei cuori pulsanti dei Colli Aminei e di Capodimonte, per celebrare insieme l’autentico spirito del Natale.

“Natale in Terza” nasce come un abbraccio collettivo attorno ai valori della famiglia, della solidarietà e della speranza. Attraverso momenti di puro divertimento e occasioni di raccoglimento, l’evento vuole regalare ai bambini e alle loro famiglie un’esperienza emozionale profonda, che resti nel cuore ben oltre le festività. Un Natale pensato per riscaldare le giornate invernali con gioia condivisa, lontano dalla routine.



La manifestazione è più di un semplice evento: è un viaggio simbolico nei significati profondi del Natale. Un’opportunità per ritrovarsi come comunità, condividere sorrisi, riflettere e cantare insieme, riscoprendo la magia semplice e potente di essere insieme.

Il programma

VENERDÌ 19 DICEMBRE – Piazza Lieti a Capodimonte (Slargo III Municipalità)

A partire dalle 18:30, la serata si anima con musica e intrattenimento, per culminare in un grande spettacolo comico che unisce due volti amati della comicità campana e nazionale: il travolgente Raffaele Nolli e il celebre Gino Fastidio, artista poliedrico e volto televisivo noto al grande pubblico per le sue partecipazioni a programmi di successo come “Made in Sud” e per le sue performance esilaranti e ironiche dal taglio punk irriverente. Gino Fastidio porta in piazza la sua comicità spontanea e riconoscibile che tratta temi sociali. La sua capacità di osservare il quotidiano con sguardo grottesco e surreale, unita a una mimica irresistibile e alla sua musica obliqua, lo ha reso un beniamino del pubblico. Per “Natale in Terza” prepara un repertorio speciale, che mescola battute fulminanti a momenti di comicità a ritmo di musica con brani inediti tratti dal suo ultimo album “Trockstar”, promettendo di trasformare la piazza in una grande risata collettiva.

SABATO 20 DICEMBRE – Viale dei Pini, 53 (Parrocchia SS. Antonio di Padova e Annibale Maria di Francia)

Il pomeriggio, a partire dalle 16:00, sarà dedicato ai più piccoli con l’atteso arrivo di Babbo Natale, una frizzante Baby Dance, il laboratorio di Truccabimbi e uno spettacolo di Magia Natalizia che incanterà grandi e bambini. La serata si concluderà in bellezza alle 20:00 con la potente voce del gospel nel Concerto degli “Angeli Metropolitani” in collaborazione con la straordinaria cantante Giada Caliendo, per un momento di elevazione spirituale e pura emozione musicale.



Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito, grazie al supporto dell’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli.