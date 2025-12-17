Torna il Presepe Vivente in abiti storici, giovedì 18 dicembre nella chiesa cattedrale di Napoli alle ore 11:00 e venerdì 19 dicembre 2025 nella Basilica del Carmine Maggiore alle ore 11:45.

Presepe Vivente: il programma dell’edizione 2025

Organizzata dall’istituto statale d’Istruzione Superiore Isabella d’Este – Caracciolo e fortemente voluta dal dirigente scolastico la dott.ssa Giovanna Scala, la manifestazione prevede oltre 100 pastori tra studenti e studentesse. Gli abiti indossati dai pastori sono custoditi all’interno del Museo di Fashion Design dell’istituto, ideati e progettati dagli allievi grazie ai laboratori e corsi messi a disposizione dalla scuola.

Il presepe, ambientato dal Quattrocento all’Ottocento, vede al centro la Natività ispirata alle opere di Gentile da Fabriano, oltre agli abiti che raffigurano Ferdinando D’Aragona, re di Napoli e la moglie. Ad arricchire il presepe vivente ci saranno canti natalizi tradizionali napoletani e europei accompagnati dall’organo suonato dal maestro Francesco Carbone e dal basso del maestro Pietro di Bianco. E inoltre letture tratte dalle opere di Erri De Luca e Bertold Brecht.

A fare ingresso per primi tutti i pastori del presepe, a seguire Maria e Giuseppe che tenendo fra le braccia il Bambino completeranno la Natività nella zona absidale. I Re Magi, Gaspare, Melchiorre e Baldassarre entreranno per ultimi e, recandosi alla capanna, offriranno a Gesù l’oro, l’incenso e la mirra.

