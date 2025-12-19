Fiamma Olimpica, tappa mozzafiato a Napoli. Da Torre del Greco a Portici: orari e percorso

Dopo la tappa in Calabria, il viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 prosegue in Campania toccando le città di Salerno, Pompei e Napoli, con passaggio su Torre del Greco, Torre Annunziata e San Giorgio a Cremano.

Fiamma Olimpica in Campania, da Napoli a Torre del Greco: tappe

Un lungo ed emozionante percorso che, attraversando tutte le regioni della penisola, si concluderà il 6 febbraio 2026, giorno della Cerimonia di Apertura al San Siro Olympic Stadium di Milano. Oltre 10 mila saranno i tedofori e tedofore protagonisti del viaggio della Fiamma, vivendo in prima linea un’esperienza indimenticabile che coinvolge atlete, atleti Olimpici e Paralimpici, oltre a volti noti del mondo dello spettacolo.

Il 21 dicembre 2025 sarà la Campania ad accogliere il calore e la vitalità della Fiamma Olimpica: l’itinerario nella regione inizia da Paestum, passando per Battipaglia, Bellizzi e Salerno. Il 22 dicembre la Fiamma attraverserà, invece, Sorrento, Amalfi e Positano.

Il 23 dicembre prenderà il via il percorso partenopeo: la Fiamma sarà a Torre Annunziata, poi a Torre del Greco ed Ercolano, infine la regale Portici e San Giorgio a Cremano. Il giorno prima della vigilia di Natale anche Caivano, Scampia e Napoli accolgono la Fiamma Olimpica con il calore della loro gente.

Di seguito il percorso dettagliato con gli orari della Tappa 18 con partenza da Torre Annunziata e arrivo a Napoli:

Torre Annunziata 8:22 – 9:07;

Torre del Greco 9:37 – 11:25;

Ercolano 11:30 – 12:00;

Portici 12:05 – 13:05;

San Giorgio a Cremano 13:10 – 13:45;

Scampia 15:51 – 16:43;

Napoli 17:10 – 19:30.

Successivamente, il 26 dicembre 2025, la Fiamma Olimpica toccherà anche Caserta e la sua storica Reggia. Il 27 dicembre 2025 sarà a Pomigliano d’Arco, Telese Terme e infine Benevento, fino ad arrivare ad Avellino il 28 dicembre 2025.