Meraviglia a Napoli, un Presepe Vivente nella Basilica mozzafiato: 2 giorni gratis per tutti

Il 26 e 27 dicembre 2025 a Napoli arriva Arthenope, il Presepe Vivente allestito tra gli spazi della Basilica di San Giovanni Maggiore. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

Presepe Vivente nella Basilica di San Giovanni Maggiore a Napoli

Un itinerario mozzafiato che, attraverso un suggestivo percorso, farà immergere i visitatori nello spettacolo della Natività, percorrendo tutte le principali tappe che hanno caratterizzato la nascità di Gesù Cristo.

“Spettacolo itinerante recitato e cantato. Si parte dai sotterranei della Basilica di San Giovanni Maggiore e si arriva nella Cappella Pappacoda, in un percorso culturale che dal mito pagano della Sirena Partenope conduce all’evento della nascita di Cristo” – si legge nella descrizione dell’evento fornita dall’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli.

Il presepe è visitabile nei giorni 26 e 27 dicembre dalle 20:30 alle 22:30. L’ingresso è libero e gratuito per cittadini e turisti. L’accesso alla Basilica è consentito dalla piazza. Si tratta di una delle iniziative del cartellone di eventi natalizi promosso dall’amministrazione comunale.

Nelle stesse giornate si terrà anche lo spettacolo di Lina Sastri che porterà in scena la magia delle feste attraverso musica, poesia e racconti della tradizione popolare del Sud e di Napoli. Lo show prenderà il via il 26 dicembre alla Chiesa di San Giorgio Maggiore, il 27 dicembre nella Basilica Santuario di Maria Santissima del Carmine Maggiore e il 29 dicembre nella Chiesa di Santa Maria della Sanità.