Musei aperti a Napoli per le feste di Natale 2025: i siti pubblici e privati

Musei aperti a Napoli per Natale 2025. Accanto alle tradizioni più radicate, la città propone un calendario fitto di aperture museali, mostre di rilievo internazionale ed eventi dal vivo, pensato per accogliere cittadini e turisti nel cuore delle festività.

L’offerta culturale resta accessibile per gran parte del periodo natalizio, con una programmazione che copre le principali date festive e si inserisce in un contesto di forte afflusso turistico, atteso tra il 25 dicembre e l’inizio del nuovo anno.

Musei aperti a Napoli per le feste di Natale 2025

I musei e i siti statali cittadini saranno aperti tutti i giorni, ad eccezione di mercoledì 25 dicembre, unica giornata di chiusura. Nel dettaglio:

24 dicembre (vigilia di Natale): apertura con orario ordinario

25 dicembre (Natale): chiusura

26 dicembre (Santo Stefano): apertura con orario ordinario

31 dicembre: apertura con orario ordinario

1° gennaio: apertura straordinaria

5 gennaio: apertura ordinaria

6 gennaio (Epifania): apertura ordinaria

Rientrano in questo circuito Palazzo Reale, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la Certosa di San Martino (con la collezione dei presepi storici), Castel Sant’Elmo, il Museo e Real Bosco di Capodimonte, oltre agli Scavi di Pompei e alla Reggia di Caserta, tra i siti più visitati a livello nazionale.

Per quanto riguarda i musei cittadini, il Maschio Angioino resta aperto il 26 dicembre dalle 9 alle 18, chiuso a Natale. Rimangono invece chiusi per lavori il PAN, Castel dell’Ovo, la Chiesa di San Severo al Pendino e il Complesso di San Domenico Maggiore.

Musei e luoghi non statali: aperture festive confermate

Anche i principali musei e complessi monumentali non statali garantiscono un’ampia accessibilità durante le feste. La Cappella Sansevero sarà visitabile tutti i giorni fino al 6 gennaio, con esclusione del 25 dicembre. Il Museo del Tesoro di San Gennaro resterà aperto il 24 dicembre fino alle ore 15, dal 26 dicembre al 7 gennaio con orario prolungato fino alle ore 19, chiuso il 25 dicembre.

Al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa è prevista l’apertura il 24 dicembre fino alle 14.30, chiusura il 25 e regolare accesso nei giorni successivi.

Grandi mostre tra Leonardo e Miró

Il periodo natalizio è anche occasione per visitare esposizioni di grande richiamo. Nel complesso di Santa Chiara è esposta una selezione del Codice Atlantico di Leonardo da Vinci, con fogli dedicati a studi scientifici, architettonici e naturalistici. Alla Basilica della Pietrasanta è visitabile la mostra dedicata a Joan Miró, con oltre cento opere, in gran parte grafiche, che raccontano l’universo poetico e simbolico del maestro del Surrealismo.