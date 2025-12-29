Meraviglia in Campania, apre la Casa della Befana: un magico villaggio tra mercatini e show

Sarà aperto fino all’11 gennaio 2026 l’Avellino Christmas Village, il magico villaggio allestito in Piazza della Libertà che, in occasione dell’Epifania, inaugurerà anche la Casa della Befana.

Avellino Christmas Village: apre la Casa della Befana

Avellino Christmas Village, in Piazza della Libertà, sta regalando al capoluogo irpino un luogo di incontro e di divertimento per tutta la famiglia tra luci, pista di pattinaggio, l’antica giostra, i mercatini, la Casa di Babbo Natale e della Befana. In programma fino all’11 gennaio, il villaggio resterà aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 22, nei fine settimana e nei giorni festivi dalle ore 10 a mezzanotte.

“Le feste natalizie rappresentano una celebrazione della famiglia, ragion per cui nel nostro villaggio c’è tutto quel che serve per portare allegria e divertimento a tutti. Dai giochi alle degustazioni, tanti i momenti da condividere insieme, grandi e piccini. È stato un Natale magico, ma ora abbiamo lo sguardo proiettato verso Capodanno e la Befana, ancora tanti gli appuntamenti da non perdere” – ha sottolineato il presidente di Italia Eventi Giuseppe Lupo.

La Casa di Babbo Natale, amatissima dai più piccoli, è ospitata da una grande ed elegante baita, dove è possibile scattare foto, salire sulla slitta, scrivere e spedire letterine con la collaborazione degli elfi magici. Qui sarà possibile incontrare Santa Claus ancora il 31 gennaio dalle ore 10:30 alle ore 14 ed il 1° gennaio dalle ore 16 alle ore 21:30. Ma, a partire dal 2 gennaio, tutti i giorni fino all’11 gennaio, arriverà la vecchina carica di doni e di dolciumi che darà vita alla Casa della Befana.

Immancabile il Teatro nazionale di burattini di antica tradizione di Mauro Apicella, il quale propone divertenti spettacoli dal vivo. Protagonista il gran burlone di Pulcinella e tanti altri burattini. Per non smettere di sognare presente l’antica Giostra Carillon, la quale permette ai piccoli di continuare a vivere la magia delle feste. Tra un concerto, uno spettacolo e una degustazione, la pista di pattinaggio sul ghiaccio regala puro divertimento, tra luci scintillanti e musiche natalizie, a tutti i visitatori del villaggio.

La comicità del professor Trepiccione tornerà a rallegrare i più piccoli sabato 3 gennaio, alle ore 11, mentre l’Associazione Cuochi Avellinesi, alle ore 19,darà vita ad un interessante show cooking con lo chef Luca Pugliese, consigliere provinciale. Dedicato alla presentazione di un risotto al tartufo, sarà realizzato con i prodotti dell’azienda Central Funghi. Alle ore 19:30 imperdibile lo spettacolo del coro St. Thomas Gospel Family.

Domenica 4 gennaio, alle ore 11, la giornata si aprirà con il ritmo del gruppo folk Zompa Cardillo. Il pomeriggio, dalle ore 18 alle ore 21:30, al Tam Tam di Rione Mazzini si terrà un laboratorio ludico-didattico e una proiezione cinematografica con Ciak, si sogna – La fabbrica di cioccolato, a cura della Pro Loco di Avellino. Alle ore 19, nuovo appuntamento con la musica della Pipe Band Scozzese.

Lunedì 5 gennaio, alle ore 19:30, sarà il gruppo Anema Longa Project a proporre una live music. Venerdì 9 gennaio, dalle ore 10 alle ore 13, a cura dell’ISISS De Luca si svolgerà un laboratorio di origami e di tangram cinese.

Sabato 10 gennaio, alle ore 11, in compagnia di Fabiola tra trampoli e giocoleria. Dalle ore 16 alle ore 19, a cura dell’ISISS De Luca, nella zona pedonale del centro urbano di Avellino si svolgerà una gara di Orienteering. Alle ore 20, spazio alla musica tradizionale de La Tarantella Montemaranese. Domenica 11 gennaio, a mezzogiorno terrà banco la musica di Kristina Vicinanza Unplugged, mentre alle ore 19 il ritmo di Percussionamo.

Il tradizionale aperitivo del 31 gennaio comincerà a mezzogiorno all’Avellino Christmas Village, dove sarà possibile godere della musica live del deejay set. Anche per il giorno della Befana numerose le attività in programma. Oltre alla vivacità e al lavorio della Casa della Befana, dove i più piccoli potranno accorrere per fare fotografie e prendere dolcetti, a mezzogiorno atteso l’aperitivo con deejay set, mentre alle ore 19:30 a continuare la serata in musica sarà il Puccio Chiariello Trio.

Il mercatino natalizio, come da tradizione, unisce artigiani e piccoli produttori provenienti da diverse zone d’Italia. Da loro è possibile acquistare e degustare prodotti tipici ed eccellenze locali, ma anche realizzare regali originali. Salumi e formaggi, taralli e conserve, tanti dolci, liquirizia e cioccolato. Molti gli artigiani che proporranno le loro creazioni: dagli addobbi natalizi ad oggetti di arredo, passando per borse, bijoux e altre produzioni legate al mondo degli accessori.