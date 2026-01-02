Arriva la Befana nel Napoletano, la grande festa nel magico villaggio: l’ingresso è gratis

Prosegue la terza edizione di Christmas Dreams, il grande villaggio delle feste allestito al centro commerciale Vulcano Buono di Nola, in provincia di Napoli, che in occasione dell’Epifania darà il via alla grande festa della Befana 2026.

Villaggio della Befana 2026 al Vulcano Buono: ingresso gratis

L’arrivo della Befana sarà celebrato in Piazza Capri – con ingresso libero e gratuito per tutti – dove grandi e piccini potranno assistere a svariati spettacoli dal vivo, performance mozzafiato degli artisti di strada e parate dedicate.

Presenti anche mascotte e befane itineranti. I più piccoli potranno prendere parte alle attività di animazione in programma con giochi interattivi. Non mancheranno tante sorprese per i bambini che saranno letteralmente proiettati in un’atmosfera di gioia e di festa.

La grande festa della Befana si terrà dal 3 al 6 gennaio osservando i seguenti orari: sabato 3 e lunedì 5 gennaio dalle ore 15:00 alle 20:00; domenica 4 e martedì 6 gennaio dalle ore 11:00 alle 21:00. Nelle stesse giornate l’Arena Vulcano continuerà a riempirsi della magia del Christmas Dreams tra mercatini, carosello, pista di pattinaggio sul ghiaccio e ruota panoramica.

Dal 2 al 5 gennaio il Villaggio resterà aperto dalle ore 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 23:30. La pista di pattinaggio sul ghiaccio sarà attiva fino al 15 febbraio. Spettacoli e attività di animazione gratis si susseguiranno nel corso della giornata all’interno del centro commerciale, dalle ore 11:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20:30.