Domenica musei gratis per tutti, da Napoli a Caserta: le meraviglie da visitare in Campania

Domenica 4 gennaio 2026 torna la Domenica al Museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratis nei musei e parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese: anche stavolta tante saranno le meraviglie da visitare a Napoli e in Campania.

Musei gratis domenica 4 gennaio 2026: i siti a Napoli e Campania

La Domenica al Museo, che si ripete ogni mese, garantisce l’ingresso libero nei principali siti d’Italia, affermandosi tra gli eventi culturali più attesi da cittadini, visitatori e turisti. Le visite, come sempre, si svolgeranno nei consueti orari di apertura dei musei, con accesso su prenotazione dove previsto.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile consultare i canali ufficiali dei singoli siti o l’app Musei Italiani. Di seguito i musei e i parchi archeologici da ammirare in Campania, suddivisi per provincia.

Musei gratis a Napoli

Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento a Napoli

Napoli (NA)

Certosa di San Giacomo e Museo Archeologico nazionale di Capri

Capri (NA)

Certosa e Museo di San Martino

Napoli (NA)

Complesso monumentale e Biblioteca dei Girolamini

Napoli (NA)

Crypta Neapolitana

Napoli ( NA )

Grotta Azzurra

Anacapri ( NA )

Museo “Diego Aragona Pignatelli Cortes”

Napoli ( NA )

Museo Archeologico della Penisola Sorrentina “Georges Vallet”

Piano di Sorrento (NA)

Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Napoli (NA)

Museo Archeologico Nazionale di Nola

Nola (NA)

Museo e Real Bosco di Capodimonte

Napoli ( NA )

Palazzo Reale di Napoli

Napoli ( NA )

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Anfiteatro Flavio, Puteoli

Pozzuoli ( NA )

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Museo archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia

Bacoli ( NA )

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco archeologico delle Terme di Baia

Bacoli ( NA )

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco archeologico di Cuma

Pozzuoli ( NA )

Parco archeologico di Ercolano – Area archeologica

Ercolano ( NA )

Parco archeologico di Pompei – Antiquarium di Boscoreale

Boscoreale ( NA )

Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei

Pompei ( NA )

Parco archeologico di Pompei – Reggia del Quisisana – Museo Archeologico di Stabia “Libero D’Orsi”

Castellammare di Stabia ( NA )

Parco archeologico di Pompei – Scavi archeologici di Stabiae (Villa Arianna)

Castellammare di Stabia ( NA )

Parco archeologico di Pompei – Scavi archeologici di Stabiae (Villa San Marco)

Castellammare di Stabia ( NA )

Parco archeologico di Pompei – Scavi di Oplontis

Torre Annunziata ( NA )

Parco archeologico di Pompei – Villa Regina

Boscoreale ( NA )

Parco e Tomba di Virgilio

Napoli ( NA )

Villa Damecuta

Anacapri (NA)

Villa Floridiana

Napoli (NA).

Musei gratis a Caserta

Anfiteatro campano

Santa Maria Capua Vetere ( CE )

Museo archeologico nazionale dell’Agro atellano

Succivo ( CE )

Museo archeologico nazionale dell’antica Allifae

Alife ( CE )

Museo archeologico nazionale dell’antica Capua

Santa Maria Capua Vetere ( CE )

Museo archeologico nazionale di Calatia

Maddaloni ( CE )

Museo archeologico nazionale di Sessa Aurunca

Sessa Aurunca (CE)

Museo archeologico nazionale di Teanum Sidicinum

Teano ( CE )

Reggia di Caserta – Palazzo Reale

Caserta ( CE )

Reggia di Caserta – Parco Reale e Giardino Inglese

Caserta ( CE ).

Musei gratis a Salerno

Certosa di San Lorenzo

Padula ( SA )

Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno

Sarno ( SA )

Museo archeologico nazionale di Eboli

Eboli ( SA )

Museo archeologico nazionale di Pontecagnano e Parco archeologico di Pontecagnano

Pontecagnano Faiano ( SA )

Museo archeologico nazionale di Sala Consilina

Sala Consilina ( SA )

Parchi archeologici di Paestum e Velia- Museo e area archeologica di Paestum

Capaccio Paestum ( SA )

Parchi archeologici di Paestum e Velia – Area archeologica di Velia

Ascea ( SA )

Parchi archeologici di Paestum e Velia – Museo Archeologico Nazionale

Capaccio Paestum (SA)

Parco archeologico urbano dell’antica Volcei

Buccino (SA)

Parco archeologico urbano dell’antica Picentia

Pontecagnano Faiano (SA)

Teatro romano di Sarno

Sarno (SA)

Musei gratis a Avellino e Benevento

Area archeologica del Tempio Italico di Casalbore

Casalbore ( AV )

Area archeologica di Conza

Conza della Campania ( AV )

Museo civico e della ceramica di Ariano Irpino

Ariano Irpino ( AV )

Parco archeologico di Aeclanum

Mirabella Eclano ( AV )

Castello di Montesarchio e Museo archeologico nazionale del Sannio Caudino

Montesarchio ( BN )

Teatro romano di Benevento

Benevento ( BN ).