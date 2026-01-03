Notte Bianca 2026 in Campania: concerto dei The Kolors, shopping e sconti per tutti

La Notte Bianca più attesa della Campania sarà al ritmo delle hit dei THE KOLORS: lunedì 5 gennaio, per il tradizionale appuntamento a Cava de’ Tirreni all’insegna del connubio tra musica e shopping nel primo giorno dei saldi invernali, a partire dalle ore 22 il palcoscenico a cielo aperto in piazza Amabile accoglierà una delle band pop più amate e virali della musica italiana.

Notte Bianca a Cava de’ Tirreni: concerto dei The Kolors

Appassionati di funk e musica elettronica, THE KOLORS (all’anagrafe: Antonio Stash Fiordispino alla voce e chitarra, Alex Fiordispino alla batteria e Dario Iaculli al basso) dall’inizio della loro carriera ad ora hanno raggiunto tra Italia e l’estero 24 Dischi di Platino infilando un successo dopo l’altro.

In scaletta hit e tormentoni che sin dalla prima nota scatenano diverse generazioni, un successo dopo l’altro che il gruppo ha collezionato nel tempo, dalla vittoria del programma TV “Amici” nel 2015 alle partecipazioni al Festival di Sanremo: dall’album “Out”, al primo posto della classifica degli album più venduti in Italia per 12 settimane consecutive (un record), trainato dal singolo “Everytime”, ai brani sanremesi ‘Frida (mai, mai, mai)”, “Un Ragazzo Una Ragazza”, “Tu Con Chi Fai L’Amore”, i trionfi radiofonici “Non è Vero”, “Cabriolet Panorama”, “Italodisco”, passando per i singoli “Come le Onde”, “Pensare Male”, “Mal di Gola”, “Karma”, “Pronto Come Va” e tanti altri.

Dopo il concerto dei The Kolors, la serata proseguirà con il dj set di Marco Montefusco accompagnato dal vocalist Orlando Cianci. La Notte Bianca 2026 – la ventunesima edizione dell’iniziativa del borgo metelliano – è organizzata dal Comune di Cava de’ Tirreni con la direzione artistica di Anni 60 produzioni.

“Sarà la 21a edizione della Notte Bianca – afferma il Sindaco Vincenzo Servalli – la prima in Italia, ma anche l’ultima dopo due consiliature da sindaco e sono particolarmente soddisfatto di completare questi undici anni di amministrazione con un gruppo campano di successo che si è affermato anche all’estero. Una serata di festa, in sicurezza, come sempre, con un grande dispiegamento di personale delle Forze dell’Ordine, della Polizia Locale e della Protezione Civile oltre che di assistenza sanitaria, che con la Befana conclude in maniera straordinaria gli eventi natalizi che hanno richiamato migliaia di persone nella nostra città. Gli appuntamenti in programma però non sono finiti e continueranno fino al 15 febbraio”.

L’ingresso è libero e gratuito; aree parcheggio consigliate: Via Gramsci – Area Mercatale.