A Napoli continua la magia del Natale: concerto gratuito “Forcella in Musica”

Sabato 10 gennaio 2026 alle 19:30, il quartiere di Forcella accoglierà l’inaugurazione della rassegna musicale “Forcella in Musica!”

Il programma del concerto: via alla quarta edizione

L’apertura con il concerto dal titolo “C’è ancora aria di Natale…”dà via alla quarta edizione. L’evento, che vedrà esibirsi il Coro Universitario “Joseph Grima” e l’Orchestra Discantus, non si limita a essere un momento di celebrazione musicale, ma si propone anche come un gesto di attenzione verso un luogo simbolico della città di Napoli. Il concerto spazia dalle composizioni di Delibes e Jenkins fino ai tradizionali brani natalizi.

Promosso dall’Associazione Discantus e diretto artisticamente da Luigi Grima, “Forcella in Musica!” nasce con l’intento di utilizzare la musica come strumento di dialogo, bellezza e partecipazione, in grado di avvicinare pubblici diversi e favorire l’incontro tra cittadini, turisti e realtà associative. Il progetto è stato ideato su invito dell’ Arcidiocesi di Napoli e ha affrontato la sfida di portare continuità culturale in una delle zone più complesse e marginali del centro storico partenopeo.

Nel corso degli anni, la rassegna ha contribuito a ridare centralità alla Chiesa di San Giorgio Maggiore, trasformandola in uno spazio aperto e condiviso, dove si svolgono iniziative culturali, sociali e associative. Come riportato da Ansa gli organizzatori dichiarano, “un processo virtuoso che dimostra come un progetto artistico strutturato possa generare effetti duraturi e attivare nuove energie sul territorio”. In questo modo, la musica diventa un motore di trasformazione urbana e culturale.

