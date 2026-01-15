Festa del Pescato di Paranza, 3 giorni di fritti e pesce fresco sul mare: l’ingresso è gratis

Dal 30 maggio al primo giugno 2026 torna la Festa del Pescato di Paranza, uno degli eventi più importanti dedicati al pesce fresco di qualità che si svolgerà a Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

Festa del Pescato di Paranza 2026 a Castellabate: ingresso gratis

Tre giornate di gusto da trascorrere tra le meraviglie di Villa Matarazzo che, a partire dalle ore 18:00, si riempirà di profumi e sapori, accogliendo svariati chef che prepareranno sul posto diverse specialità a base di mare.

Un modo per degustare i migliori fritti di mare, godendo dello spettacolare panorama del Cilento. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, anche quest’anno sarà utilizzata la maxi padella gigante di 4 metri di diametro proveniente da Camogli, che servirà per friggere circa 25 quintali di pesce da servire ai partecipanti nel corso delle tre serate.

Nel corso della kermesse sarà utilizzato pesce rigorosamente fresco e appena pescato. Oltre alla frittura di paranza sarà possibile assaggiare tante altre specialità di mare partendo dagli antipasti passando ai primi e secondi. Non mancheranno proposte gluten free né l’area dessert. Il tutto accompagnato da vino, birra e altre bevande.

L’evento è organizzato dalle Associazioni pescatori di Castellabate con il patrocinio del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, la Regione Campania ed il Comune di Castellabate.