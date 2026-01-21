Inizia il Carnevale di Palma Campania, tra i più belli d’Italia: sfilate e spettacoli mozzafiato

Prende il via il 7 febbraio 2026 il Carnevale di Palma Campania, tra i più famosi della Campania e d’Italia, con oltre 200 mila visitatori ogni anno.

Carnevale di Palma Campania 2026: tra i più belli d’Italia

Anche quest’anno, la cittadina in provincia di Napoli ospiterà la grande festa che l’ha resa celebre in tutta la Regione tra spettacoli e sfilate che si susseguiranno fino al 21 febbraio. Le strade di Palma Campania si trasformeranno in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto dove le Quadriglie, vere protagoniste della festa, daranno vita a spettacoli d’arte in movimento che faranno sognare grandi e piccini.

Saranno nove le quadriglie che porteranno in scena un tema specifico: ‘A Livella con “E song 30 anni…ca’ esco pazzo pe’ ‘stu Carnevale”, Amici di Pozzoromolo con “Il giro del mondo in 80 giorni”, Gaudenti con “Mamma mia! Siamo in Grecia”, I Monellì con “Sacra Ecclesia”, Scugnizzi con “Cinderella”, Scusate il ritardo con “Carosello, Carosone”, Studenti con “Welcome back to school”, Teglanum con “Il libro della giungla”, Tutta n’ata storia con “Le 4 stagioni. E stagioni cagnano…ma ‘a quadriglia è semp ‘a stessa”.

Sabato 24 gennaio si terrà Canzone d’occasione, uno degli eventi più emozionanti che introducono il Carnevale di Palma Campania: ogni quadriglia presenterà una breve piece teatrale con una canzone per presentare il proprio tema.

Il 7 e l’8 febbraio si susseguiranno due giornate dedicate alle coloratissime sfilate delle Quadriglie che attraverseranno la città dando vita a spettacoli mozzafiato tra travestimenti, musica, balli e divertimento. Il 14 e 15 marzo è in programma la Messinscena, nonché il momento clou del Carnevale che vedrà le Quadriglie cimentarsi in elaborate rappresentazioni teatrali.

“Il Villaggio delle Quadriglie torna al centro città. Tante le novità per l’edizione 2026 del Carnevale tra i più belli d’Italia, una kermesse che promette di coniugare tradizione e modernità per offrire uno spettacolo ancora più bello ed emozionante. Quest’anno il Villaggio delle Quadriglie torna alle origini, torna al centro città, in via Frauleto, nel piazzale adiacente la Caserma dei Carabinieri” – si legge nella nota diffusa dal Comune di Palma Campania.

“Non è stato facile raggiungere tale obiettivo. Unitamente alla Fondazione, abbiamo lavorato al progetto, accogliendo le richieste delle Quadriglie e dei cittadini, di riportare il Villaggio al centro città, una collocazione che risulta sicuramente più accessibile e partecipativa. Stiamo lavorando per offrire alle Quadriglie e ai visitatori una kermesse come sempre spettacolare, che attraverso modernità e tradizione si attesti sempre più in alto tra i Carnevali più belli d’Italia” – ha spiegato il consigliere incaricato al Carnevale, Nello Nunziata.