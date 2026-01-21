Tra i Carnevali d’Italia la grande festa in Campania: 4 giorni di carri, comici e show gratis

Prende il via domenica 8 febbraio la XI edizione del Carnevale Maddalonese, la grande festa che animerà il centro di Maddaloni, in provincia di Caserta, fino al 17 febbraio 2026.

Carnevale Maddalonese 2026: la grande festa nel Casertano

Inserito già da anni tra i Carnevali d’Italia, la festa Maddalonese è organizzata dall’APS Carnevale Maddalonese, in collaborazione con l’amministrazione comunale, e gode del patrocinio della Regione Campania e della provincia di Caserta.

Il programma della XI edizione è stato presentato presso l’ex Macello di Via Napoli, tramite una conferenza stampa molto partecipata. A moderare l’incontro è stata la giornalista Lucia Grimaldi, direttore di BelvedereNews 2.0, che presenterà anche le varie serate della kermesse.

Si susseguiranno quattro giorni di puro divertimento per tutti, con attività di intrattenimento per i bambini e grandi show musicali pronti ad incantare gli spettatori. Si parte domenica 8 febbraio a Villa Imposimato con l’arrivo dei carri allegorici e la consegna delle chiavi della città a Re Carnevale da parte del sindaco. La serata si concluderà con l’energia di Canta Napoli Band.

Sabato 14 febbraio, dalle ore 15:30, è in programma la sfilata dei Carri Allegorici e lo spettacolo delle Sex and Sud. Domenica 15 febbraio la giornata si apre con l’esibizione dell’I.C. Maddaloni 2 – Valle, unica scuola partecipante al progetto. In serata, invece, spazio allo show di Gianluca Manzieri.

Martedì 17 febbraio gran finale con la parata conclusiva dei carri e delle tre scuole di ballo locali (Dancesport Academy, L’Arte del Movimento e Accademia dei Talenti). La chiusura è affidata all’atteso live show Mixed by Erry & Ida Piccoli, seguito dall’estrazione dei premi.

“Con un programma che mescola sapientemente la comicità di Made in Sud, il ritmo di Gianluca Manzieri e il fenomeno ‘Mixed by Erry’, l’edizione 2026 punta a superare ogni record di presenze. La macchina organizzativa dell’APS Carnevale Maddalonese e dell’Amministrazione Comunale ha lavorato senza sosta per garantire uno spettacolo unico. Non resta che preparare i coriandoli: il divertimento sta per cominciare” – si legge nella nota diffusa dagli organizzatori.