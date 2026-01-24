Festival del Gioco a Napoli: 3 giorni tra ludoteche, costruzioni, escape room gratis per tutti

Dal 13 al 15 febbraio 2026 torna a Napoli Partenoplay, il Festival del Gioco, giunto ormai alla sua settima edizione, nonché uno dei più grandi eventi di Una Città per Giocare, il progetto dell’Assessorato alle Politiche Sociali – Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza a sostegno alla genitorialità. Si svolgerà in piazza San Vitale, a Napoli, nei locali parrocchiali della Chiesa di San Vitale.

Partenoplay a Napoli: 3 giorni con il Festival del gioco

Partenoplay, il festival del gioco per tutti è ideato dalla cooperativa sociale Progetto Uomo, in collaborazione con la Ludoteca Cittadina di Napoli e la Parrocchia di San Vitale a Napoli Fuorigrotta. La scelta del luogo deriva dalla volontà di coinvolgere i territori e svolgere attività significative in luoghi generalmente molto frequentati da bambini e famiglie ma allo stesso tempo luoghi che abbiano una grande necessità di attività culturali e di socializzazione.

Il luogo scelto è facilmente raggiungibile con il trasporto urbano (metro linea 2 e 6, ferrovia cumana, bus) e con ampie possibilità di parcheggio e ha luoghi idonei e spaziosi per accogliere enti, proposte e famiglie in un luogo protetto e sicuro. La partecipazione al festival è gratuita in tutti i suoi giorni e le sue attività, la prenotazione è obbligatoria.

Partenoplay è un momento di incontro e confronto sul gioco e sul giocare dedicato a giocatori dai 5 ai 99 anni: bambini, famiglie, esperti e appassionati. Un festival in cui sperimentare gli effetti che il giocare ha sulle persone e le relazioni umane e sociali, ma anche educative e formative.

Il motore di Partenoplay è costituito dalle decine di realtà ludiche napoletane e campane che quotidianamente aggregano e diffondono cultura ludica. Un momento unico di incontro e di confronto sul gioco e sul giocare. Il gioco che Partenoplay accoglie e propone, è un’attività libera, attiva, condivisa, inclusiva, dedicata a stringere legami e fondare comunità durature.

Attività e Programma

Un programma ricco di attività di gioco, atelier, spettacoli e formazione aperto a tutti tramite il form di prenotazione a cui si accede dal sito di Una città per giocare. Le attività sono tutte gratuite, al coperto e all’aperto.



Venerdì 13 febbraio dalle 9:30 alle 13:30

locali parrocchiali della Chiesa di San Vitale

Insieme si vince! Seminario sul Gioco Cooperativo a Partenoplay

Un seminario teorico-pratico per scoprire come il gioco cooperativo possa diventare uno strumento educativo e sociale fondamentale. Il seminario si dividerà in due percorsi complementari per esplorare la cooperazione a 360 gradi:

1. Intorno al Tavolo: Boardgames Cooperativi, conduce Luca Coppola, game designer e ludotecario

Dimentica le sfide “tutti contro tutti”. In questo workshop esploreremo i giochi da tavolo cooperativi, dove il gruppo vince (o perde) contro il sistema di gioco. Impareremo a gestire il problem solving condiviso e la comunicazione efficace tra i giocatori.

2. In Movimento: Dinamiche di Gruppo e Gioco Motorio, conduce Vera Vaiano, educatrice circense

Il corpo è il primo strumento di relazione. Attraverso giochi di movimento cooperativi, sperimenteremo come la fiducia e il coordinamento fisico possano abbattere le barriere e creare un clima di profonda sintonia. Niente panchina, qui si gioca tutti insieme!

Sabato 14 febbraio dalle 10:00 alle 19:00

Piazza San Vitale

Ludobus Artingioco – ludoteca itinerante e grandi giochi di legno – accesso libero e continuo

Laboratori e Atelier

Ludoteca CittadiNA – atelier creativi e percorsi di gioco – accesso su prenotazione in loco

Circobus – Laboratori di attività circensi – su prenotazione in loco

Ludoteca di giochi da tavolo e di ruolo

Tana dei Goblin Napoli (Vomero) – giochi da tavolo per adulti e famiglie

(il programma è in aggiornamento, la presenza di altre associazioni è in perfezionamento)

Costruzioni e mattoncini

Ass. Brickanti, Mattoncini al Sud – costruzioni libere lego/duplo – laboratorio di costruzioni per creare oggetti – giochi di abilità e rompicapo con costruzioni – su disponibilità in loco

Tavolieri, giochi di carte, sport al tavolo

FNGO – Federazione Nazionale Gioco Othello – partite introduttive

(il programma è in aggiornamento, la presenza di altre associazioni è in perfezionamento)

Giochi ed esperienze Stem

giochi, escape room, esperienze scientifiche per la divulgazione

(il programma è in aggiornamento, la presenza degli enti di ricerca è in perfezionamento)

Presentazioni ed altre attività ludiche

Nati per Giocare – Attività per la diffusione del gioco e della cultura ludica

Bué – Mino Abbacuccio presenta un gioco di carte di strategia, divertimento e fortuna

Nuovi giochi inediti e autori

Tailing Tails, Biodivercity, Il ritorno del Re di Luca Coppola – Affari e tradimenti tra gangsters nella città di Animalia, Biodiversità Urbana, Intuito e bluff a corte

Media e gioco

Around the Table! – Francesco AKI Zullo con il suo garbo sarà presente al festival e preparerà dei contenuti (lasciatevi coinvolgere!)

Editori

Unalfabeta Games – presenza in sala dell’editore napoletano.

Domenica 15 febbraio dalle 10:00 alle 14:00

Piazza San Vitale

