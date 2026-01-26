A Napoli c’è la Sagra del Friariello: 3 giorni di stand, spettacoli e concerti a ingresso gratis

Dal 30 gennaio al primo febbraio 2026 arriva a Napoli la Sagra del Friariello, l’evento giunto alla sua quarta edizione dedicato alla celebre prelibatezza partenopea. Tre giornate di gusto da trascorrere immersi nella natura, presso la Tenuta Nuvia di via Pinocchio 6, ad ingresso libero e gratuito per tutti.

Sagra del Friariello a Napoli: 3 giorni di stand a ingresso gratis

La splendida tenuta, una location immersa nel verde, ospiterà stand gastronomici provenienti da tutta Italia, pronti a deliziare anche i palati più esigenti. Protagonisti assoluti della kermesse saranno ovviamente i friarielli, accompagnati da tante altre prelibatezze.

Tra le proposte del menù: panini salsiccia e friarielli, porchetta, caciocavallo, dolci tipici, specialità pugliesi e siciliane. Non mancheranno birra artigianale, vino locale e l’area dolci con tanti dessert per concludere al meglio il pasto.

Un percorso gastronomico d’eccellenza che sarà allietato da spettacoli e musica dal vivo ad ogni serata. A disposizione dei più piccoli un’area gioco e attività di animazione per tutte le età. Per gli ospiti che arriveranno in auto è disponibile un ampio parcheggio.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Sagra del Friariello;

Dove: Tenuta Nuvia, via Pinocchio 6, Napoli;

Quando: dal 30 gennaio al primo febbraio 2026.

Ingresso libero e gratuito.

