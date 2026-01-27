Carnevale nel Napoletano, 4 giorni di festa tra sfilate di carri e spettacoli gratis: programma

Dal 14 al 17 febbraio 2026 arriva Casalnuovo Carnival, il grande evento di Carnevale, giunto alla sua sesta edizione, che si terrà a Casalnuovo dando il via a quattro giorni di festa, colori e divertimento.

Carnevale 2026 a Casalnuovo: 4 giorni di festa

L’evento è ideato da Giovanni Nappi, da anni promotore di iniziative culturali e di animazione territoriale, con l’obiettivo di valorizzare gli spazi pubblici e rafforzare il senso di comunità attraverso momenti di condivisione e partecipazione popolare.

Il Casalnuovo Carnival si conferma anche quest’anno un appuntamento capace di coinvolgere l’intera città, tra sfilate, animazione e spettacoli, con una particolare attenzione alle famiglie, ai bambini e alla dimensione educativa e sociale della festa.

Il cuore della manifestazione sarà rappresentato dalle sfilate dei carri allegorici, che attraverseranno alcuni dei luoghi più significativi del territorio comunale, affiancate da attività di animazione e intrattenimento presso il Parco delle Chiocciole.

Il programma

Sabato 14 febbraio si svolgerà la prima sfilata serale: alle ore 16.30 è prevista la partenza dei carri dal Parco delle Chiocciole, con arrivo in Piazza Municipio alle ore 18.00 e sfilata lungo tutto il Corso Umberto fino all’altezza della cosiddetta Statua di Totò. Il percorso prevede il passaggio verso Piazza Bottega, il ritorno su Via Pigna, la direzione Via Roma e l’arrivo finale in Piazza Municipio.

La festa continuerà domenica 15 febbraio con la seconda sfilata mattutina. La partenza è fissata alle ore 10.00, sempre dal Parco delle Chiocciole; alle ore 10.45 è previsto il passaggio in Piazza Siani (Tavernanova) e alle ore 11.30 nella piazza adiacente la Chiesa della Visitazione. Il percorso proseguirà verso Viale delle Ginestre, in direzione Piazza Siani, per poi attraversare la zona adiacente alla Chiesa della Visitazione e sfilare lungo tutta la Via Nazionale delle Puglie.

Il lunedì e martedì 16 e 17 febbraio, il Carnevale si sposterà interamente al Parco delle Chiocciole, in via Paolo Borsellino, dove dalle 10.30 alle 13.30 si svolgeranno attività di animazione e spettacoli. Nella giornata di martedì 17 febbraio è inoltre in programma la premiazione dei costumi più belli, uno dei momenti più attesi dell’intera manifestazione.