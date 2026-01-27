In Campania apre la Città degli Innamorati: 5 giorni tra luci, cuori giganti, fuochi e cibo

Si terrà dall’11 al 15 febbraio 2026 Saint Valentine in Love, la grande festa che animerà le strade di San Valentino Torio (in provincia di Salerno) in occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono della Città e della giornata dedicata agli innamorati, tra luci a tema ed eventi pensati per le coppie.

San Valentino Torio, la Città degli Innamorati 2026: programma

La città degli innamorati è pronta ad ospitare anche quest’anno uno degli eventi più attesi dalla popolazione, riempiendosi di luci, colori ed installazioni a tema, proiettando cittadini e visitatori in un vero e proprio percorso magico da condividere con il proprio partner.

La kermesse prevede un programma d’intrattenimento e un calendario dedicato alle celebrazioni religiose che si aprirà a partire dal primo febbraio. L’ingresso al percorso e la partecipazione agli spettacoli previsti è libera e gratuita per tutti.

Programma civile

Mercoledì 11 febbraio

Ore 19:00, Piazza Spera: taglio del nastro della decima edizione in presenza delle autorità religiose, civili e militari. Intrattenimento con Dj Augusto Strianese, fuochi d’artificio a cura di Pirotecnica Cavour.

Ore 19:00: apertura percorsi gastronomici dal Viale Unità d’Italia – Piazza Spera – Corso Umberto I – Via degli Innamorati – Via Matteotti con numerosi espositori e stand.

Ore 19:30: Corteo tra gli espositori con la statua di San Valentino Prete e Martire.

Ore 20:00: Intronizzazione della statua di San Valentino sul cuore gigante di Piazza Amendola.

Dalle ore 22:00: Esibizione gruppi musicali folcloristici con canti e balli popolari per le strade e nelle piazze del centro storico.

Giovedì 12 febbraio

Dalle ore 18:00: apertura percorsi gastronomici.

Dalle ore 18:30: Itinerario guidato con racconti della storia e delle tradizioni locali a cura dell’associazione Pro Loco Città degli Innamorati.

Dalle ore 20:00: Esibizione gruppi musicali folcloristici con canti e balli popolari.

Venerdì 13 febbraio

Dalle ore 18:30: Itinerario guidato con racconti della storia e delle tradizioni locali a cura dell’associazione Pro Loco Città degli Innamorati.

Dalle ore 19:00: apertura dei percorsi gastronomici.

Dalle ore 20:00: Esibizione gruppi musicali folcloristici con canti e balli popolari.

Sabato 14 febbraio

Dalle ore 9:00 alle ore 12:00: giro per le strade del paese della Banda Musicale Città di Sarno.

Dalle ore 18:00: apertura dei percorsi enogastronomici.

Dalle ore 18:00, Piazza Spera: 43esima Sagra della Purpett’ e’ Pastenaca (polpetta di carote) a cura dell’Azione Cattolica Parrocchiale.

Dalle ore 19:00: Esibizione gruppi musicali folcloristici con canti e balli popolari.

Programma religioso

Domenica 1 febbraio: Traslazione della Venerata Statua di San Valentino nella chiesa parrocchiale.

Da giovedì 5 a venerdì 13 febbraio: Novena in onore di San Valentino. Ore 17:45 Recita del Santo Rosario, ore 18:15 Recita della Novena in onore del Santo Patrono, ore 18:30 Santa Messa con pensiero omiletico.

Sabato 7 febbraio: Peregrinatio del Santo per le strade della parrocchia.

Domenica 8 febbraio: Peregrinatio del Santo per le strade della parrocchia.

Mercoledì 11 febbraio, ore 18:30: Santa Messa presieduta da Don Fabio Senatore.

Giovedì 12 febbraio, ore 18:30: Santa Messa presieduta da Don Emanuele Ruggiero.

Venerdì 13 febbraio: ore 18:30 Santa Messa presieduta da Don Raffaele Corrado; ore 20:00 Veglia di preghiera per e con i fidanzati e per gli innamorati.

Sabato 14 febbraio: Santa Messa ore 8:00, 10:00 e 18:30.

Domenica 15 febbraio: Santa Messa ore 8:00, 10:00, 12:00 e 18:30. Ore 23:00 rientro della Venerata Immagine di San Valentino.

Venerdì 20 febbraio: Messa di ringraziamento in onore di San Valentino presso la Cappella in Piazza Santa Croce.