Apre il Borgo degli Innamorati: Mercatini di San Valentino e passeggiata dell’amore gratis

occasione di San Valentino, il 13 e 14 febbraio 2026 il centro storico di Agropoli (in provincia di Salerno), si trasforma nel Borgo d’Oro degli Innamorati, uno degli eventi più attesi del periodo che si rinnova anche quest’anno, accogliendo cittadini e visitatori all’interno di una vera e propria “città dell’amore”. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

Magia ad Agropoli: a San Valentino apre il Borgo degli Innamorati

Per entrambe le giornate Agropoli sarà avvolta da un’atmosfera romantica, dando il via alla kermesse dedicata all’amore in tutte le sue forme. Luci e addobbi scenografici si estenderanno dal centro fino al borgo storico, consentendo ai visitatori di scattare foto a tema, immergendosi a pieno in un magico percorso tematico.

Per celebrare la festa più romantica dell’anno, il centro storico di Agropoli diventa la location perfetta per le coppie che desiderano trascorrere un weekend d’amore in uno scenario da sogno. Tutti potranno prendere parte alla romantica passeggiata con un ricco programma di attrattive a tema.

Per tutta la durata dell’evento saranno allestiti i tipici Mercatini di San Valentino e ci sarà la possibilità di effettuare anche visite guidate per scoprire le bellezze del posto. Non mancheranno musica, spettacoli dal vivo e tante soprese.

“Archiviato il Capodanno, siamo già pronti per il prossimo evento Il Borgo d’Oro degli Innamorati, in programma il 13 e 14 febbraio 2026. Quest’anno il programma prevede il coinvolgimento, oltre che del centro storico, anche del centro cittadino, in collaborazione con i commercianti e le associazioni locali. Sarà un’altra bella iniziativa da vivere insieme” – si legge nella nota diffusa dall’amministrazione comunale.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Borgo d’Oro degli Innamorati;

Dove: Centro storico e centro cittadino di Agropoli, Salerno;

Quando: 13 e 14 febbraio 2026.