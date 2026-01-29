Carnevale Sociale 2026 a Napoli, dal centro alle periferie: 12 meravigliose sfilate

Anche quest’anno tornano le sfilate del Carnevale Sociale a Napoli. Sono ben 12 gli appuntamenti, di cui 11 nel perimetro cittadino e uno nella vicina Afragola.

Carnevale Sociale 2026 a Napoli

Il Carnevale Sociale è una tradizione che fa parte della città di Napoli da diversi decenni. A fare da apripista l’esperienza del Gridas a Scampia, la cui sfilata giunge nel 2026 alla 44esima edizione. Si tratta di una iniziativa auto gestita, in cui adulti e bambini si organizzano da sé, senza chiedere neppure un euro di finanziamento pubblico o aiuti di sorta. Laboratori, carri, maschere, travestimenti e tutto ciò che occorre per vivere un Carnevale memorabile: ogni cosa nasce grazie all’impegno personale di tutti che sfocia nell’azione collettiva.

Il Carnevale Sociale non si pone come alternativa a quello istituzionale (sovvenzionato dal Comune di Napoli), che tra l’altro non conta su una tradizione popolare consolidata. Nasce dal basso e dal sentimento popolare, come ogni buona tradizione che trova nel popolo la propria scintilla, la forza e l’entusiasmo per continuare a vivere.

Tutti gli appuntamenti

Di seguito l’elenco di tutti gli appuntamenti: