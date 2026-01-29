Carnevale Sociale 2026 a Napoli, dal centro alle periferie: 12 meravigliose sfilate
Gen 29, 2026 - Redazione Vesuviolive
Anche quest’anno tornano le sfilate del Carnevale Sociale a Napoli. Sono ben 12 gli appuntamenti, di cui 11 nel perimetro cittadino e uno nella vicina Afragola.
Il Carnevale Sociale è una tradizione che fa parte della città di Napoli da diversi decenni. A fare da apripista l’esperienza del Gridas a Scampia, la cui sfilata giunge nel 2026 alla 44esima edizione. Si tratta di una iniziativa auto gestita, in cui adulti e bambini si organizzano da sé, senza chiedere neppure un euro di finanziamento pubblico o aiuti di sorta. Laboratori, carri, maschere, travestimenti e tutto ciò che occorre per vivere un Carnevale memorabile: ogni cosa nasce grazie all’impegno personale di tutti che sfocia nell’azione collettiva.
Il Carnevale Sociale non si pone come alternativa a quello istituzionale (sovvenzionato dal Comune di Napoli), che tra l’altro non conta su una tradizione popolare consolidata. Nasce dal basso e dal sentimento popolare, come ogni buona tradizione che trova nel popolo la propria scintilla, la forza e l’entusiasmo per continuare a vivere.
Tutti gli appuntamenti
Di seguito l’elenco di tutti gli appuntamenti:
- 8 febbraio: Bagnoli, Viale Campi Flegrei, ore 10:30;
- 11 febbraio: Afragola, Rione Salicelle, ore 10:30;
- 12 febbraio: Buvero, Piazza Giovanni Leone, ore 10:30;
- 13 febbraio: Materdei, Piazza Scipione Ammirato (Metro), ore 10:00;
- 13 febbraio: Sanità, Piazza Sanità, ore 10:00;
- 14 febbraio: Capodimonte, Porta Piccola, ore 10:00;
- 15 febbraio: Scampia, via Monte Rosa 90/B, ore 10:00;
- 17 febbraio: Soccavo, via Orazio Coclite, ore 10:30;
- 17 febbraio: Montesanto, Parco Ventaglieri, ore 14:00;
- 17 febbraio: Centro Storico, Santa Fede, ore 15:00;
- 17 febbraio: Quartieri Spagnoli, Piazza Montecalvario, ore 15:00;
- 17 febbraio: Pizzofalcone, Piazza S. Maria degli Angeli, ore 15:00.