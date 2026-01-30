Inizia il Carnevale in Campania: 5 giorni di sfilate, carri, maschere e Gran Parata Finale

Prende ufficialmente il via dal primo febbraio 2026 il Carnevale Sarnese, la grande festa organizzata dall’Associazione Carnevale Sarnese, in collaborazione con il Comune di Sarno, che darà il via a 5 giornate di sfilate, carri e divertimento per tutti.

Carnevale Sarnese 2026: 6 giorni di festa a Sarno

Si parte il primo febbraio con la presentazione del Carnevale che partirà con la prima sfilata da via Ingegno e il taglio del nastro presso il mercatino rionale alle ore 10:30. Nel pomeriggio, verso le 18:00, la festa proseguirà tra le frazioni di Lavorate, Episcopio e Foce in tutti i quartieri.

L’8 febbraio ci sarà il Carnevale dell’Agro con la partecipazione dei carri allegorici provenienti dai comuni di Nocera Inferiore e San Marzano sul Sarno. La sfilata inizierà alle ore 15:00 ancora una volta in via Ingegno per poi giungere al centro cittadino.

La giornata del 15 febbraio sarà dedicata ai bambini con l’evento della Mascherina d’Oro che porterà in piazza 5 maggio, dalle 9:30, giocolieri e tante attrazioni per i più piccoli. Sarà possibile ammirare anche la Mostra dei Carri in Miniatura. Nel pomeriggio, dalle ore 15:00, ci sarà la partenza dei carri da via San Valentino.

Spazio poi al Carnevale in Musica che, il 16 febbraio, riempirà piazza 5 Maggio di musica e allegria con le esibizioni dei gruppi mascherati che daranno vita ad uno spettacolo coreografico mozzafiato. Il 17 febbraio si terrà la Gran Parata Finale con la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati in partenza, alle ore 16:00, dal Campo Sportivo. Il 15 marzo 2026, alle ore 10:30, si procederà al sorteggio per assegnare i premi della lotteria presso l’Aula Consiliare del Comune di Sarno.

