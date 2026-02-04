Carri, street food e DJ set: 4 giorni di festa per il 139° Carnevale di Capua

Torna il Carnevale di Capua, dal 12 al 17 febbraio 2026, alla sua 139esima edizione.

Dj set, sfilate e street food: il programma del Carnevale di Capua 2026

Intitolato “Ciak, si Gira!” per la sua 139ª edizione, il Carnevale di Capua trasformerà la città campana in un vero e proprio set cinematografico a cielo aperto, sotto la guida del presidente Giuseppe Netti. Previsto un programma fitto, articolato su più giorni, che coinvolge studenti, famiglie, artisti, musicisti e visitatori provenienti da tutto il territorio.

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO: Il grande inizio

Il Carnevale di Capua prende ufficialmente il via il 12 febbraio alle ore 11.30 con Il Carnevale dello Studente , momento simbolico che vede gli studenti invadere la piazza per dare inizio alla festa.

prende ufficialmente il via il con , momento simbolico che vede gli studenti invadere la piazza per dare inizio alla festa. Nel pomeriggio, alle 15.30 , Largo Sacro Cuore ospita il raduno dei carri allegorici, a seguire la grande sfilata che parte alle 16.00 dal Quadrivio Caputo , attraversando le principali vie cittadine.

, ospita il raduno dei carri allegorici, a seguire la grande sfilata che parte alle dal , attraversando le principali vie cittadine. Alle 18.30 va in scena uno dei riti più attesi: la Consegna delle Chiavi, con il sindaco che cede simbolicamente il potere a Re Carnevale. Seguono il suo discorso ufficiale e una lunga serata di musica in Piazza dei Giudici, tra il ritmo della Fast Band e il live show “Destinazione 90”.

VENERDÌ 13 FEBBRAIO: DJ set e area food

Alle 21.00, Largo Porta Napoli si trasforma in una grande area di intrattenimento con il Carnival Party, tra street food e il DJ set di Mr. Trump, per una serata all’insegna del divertimento.

SABATO 14 FEBBRAIO: Love Music

Ore 15.30-19.00 Sant’Angelo in Formis: Il Carnevale Santangiolese – La tradizione rivive nella cornice della frazione .

Il – La tradizione rivive nella cornice della frazione Ore 20.30 Largo Porta Napoli: Giocala Tribute Band Vasco Rossi – Area food e grande rock italiano per una serata da protagonisti.

DOMENICA 15 FEBBRAIO: Il Blockbuster

10.30–13.00 Centro Storico – Capua Porte Aperte : apertura straordinaria dei monumenti e tour culturale

– : apertura straordinaria dei monumenti e tour culturale 10.30 Piazza dei Giudici – Il Carnevalino d’Oro: concorso maschere per bambini

– concorso maschere per bambini 10.30–13.30 Vie del Centro – Il Trenino del Carnevale: tour per famiglie

– tour per famiglie 11.00–12.00 Piazza Umberto – Il Magico Teatro dei Burattini

– 15.30 Piazzale Santa Caterina – Il Grande Raduno di maschere, gruppi e carri

– 16.00 Da Piazzale Santa Caterina – Corteo Carnevalesco lungo le vie cittadine

– 19.00 Piazza dei Giudici – Discorso di Re Carnevale

– 19.30–21.45 Centro Storico – Artisti di Strada nelle piazze e nei vicoli

– Artisti di Strada nelle piazze e nei vicoli 19.30 Piazza dei Giudici – Movie Themes Vibes con MovingHart Connection

– 19.45 Piazza dei Giudici – S how comico di Peppe Ventura e Raffaele Nolli

– S 20.00 Via Napoli / Largo Porta Napoli – Posizionamento statico dei carri

– 21.15 Piazza dei Giudici – Show di Veronica Simioli

– 23.00 Piazza dei Giudici – DJ set di Dj Frank’o

LUNEDÌ 16 FEBBRAIO

Dalle 17.00 alle 19.00, una rappresentanza dei carri allegorici sarà esposta nel piazzale del McDonald’s di Capua, offrendo a cittadini e curiosi la possibilità di ammirarli da vicino.

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO: Il gran finale

15.30 Via Napoli altezza Q8 Raduno Finale di maschere, gruppi, carri e bande musicali per l’arrivo di Re Carnevale

Raduno Finale di maschere, gruppi, carri e bande musicali per l’arrivo di Re Carnevale 16.00 Partenza da Via Napoli Corteo Carnevalesco conclusivo lungo le principali strade della città

conclusivo lungo le principali strade della città 18.30 Piazza dei Giudici Saluto di Re Carnevale alla città

Saluto di Re Carnevale alla città 19.00 Piazza dei Giudici Premiazioni ufficiali delle scuole e dei carri allegorici

Premiazioni ufficiali delle scuole e dei carri allegorici 19.30 Piazza dei Giudici Martina Migliore Live

19.45 Piazza dei Giudici Estrazione della Lotteria del Carnevale

20.00 Via Napoli Posizionamento statico dei carri in Piazza Medaglie d’Oro e Largo Porta Napoli

in Piazza Medaglie d’Oro e Largo Porta Napoli 20.15 Piazza dei Giudici FastBand in concerto

21.15 Piazza dei Giudici Live show di Gigi Soriani

23.15 Piazza dei Giudici Processo e Condanna di Re Carnevale

