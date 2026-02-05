A Napoli apre il Villaggio di Carnevale: tra giostre, personaggi e spettacoli all’Edenlandia

Sabato 7 e domenica 8 febbraio, dalle ore 10:00, apre Mascotte Village, il villaggio di Carnevale allestito presso il parco divertimenti Edenlandia di Napoli. Il festival carnevalesco si ripeterà nel weekend del 14 e 15 Febbraio e nell’ultimo giorno di Carnevale, martedì 17 Febbraio per poi proseguire nei weekend del 21 e 22 Febbraio e del 28 Febbraio e 1 Marzo.

Magia all’Edenlandia: apre il Villaggio di Carnevale di Napoli

Con l’acquisto, anche online, della Mappa del Villaggio, grandi e piccini potranno accedere a quattro attrazioni (il trenino, la casa delle beffe, il castello di lord Shelton e il maniero fantasma) da vivere assieme alle mascotte ed assistere allo spettacolo “Pulcinella e la borsa maledetta” per la regia di Benedetta Valanzano.

La mappa sarà timbrata ad ogni attrazione e restituendo tre Mappe del Villaggio complete, si avrà diritto ad un Magic Pass omaggio, valido per tutte le giostre di Edenlandia. Tante le mascotte nelle attrazioni ma che si incontreranno anche lungo i viali del parco; da Peppa Pig a Masha e Orso, da Minnie e Topolino a Sonic, Pikachu e Stitch da Shrek a Fiona dal Puffo a Mario Bros e tanti altri idoli dei piccini.

La novità del Carnevale di Edenlandia sarà lo spettacolo “Pulcinella e la borsa maledetta”, una commedia brillante della durata di circa 40 minuti, coinvolgente e divertente che andrà in scena alle ore 15. La visione, così come le quattro attrazioni a tema, sono incluse nel costo della Mappa da otto euro.

Ci saranno anche eventi speciali nel Mascotte Village come la Sfilata di Carnevale per i piccoli, in programma domenica 15 Febbraio quando gli ospiti del Parco potranno sfilare in maschera. La sfilata si svolgerà in due momenti distinti della giornata, per permettere a più famiglie di partecipare e di organizzare al meglio il proprio percorso all’interno del festival.

La partecipazione alla sfilata avverrà, gratuitamente, tramite registrazione online. Compilando il form sul sito sarà possibile scegliere anche l’orario che si preferisce. Al termine della sfilata ci sarà l’estrazione di premi tra bracciali, Magic Pass e le famose graffe di Edenlandia.