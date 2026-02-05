In Campania inizia il Carnevale dei Sogni: un mese di carri, maschere e fuochi spettacolari

Prende il via il Carnevale dei Sogni, la 52esime edizione del Gran Carnevale di Maiori, in programma dall’8 al 22 febbraio 2026. Tra desideri, alchimiei della fantasia, illusioni e fantastiche visioni, la kermesse è pronta a coinvolgere adulti e bambini con un programma ricco di eventi.

A Maiori inizia il Carnevale dei Sogni 2026: il programma

Si parte domenica 8 febbraio con l’inaugurazione della mostra diffusa “Passione senza tempo”, attraverso cui si racconta la storia dell’evento maiorese. Aggiornata con nuove foto, sia delle edizioni passate che di quelle più recenti, l’esposizione en plein air sarà fruibile sul Lungomare Amendola a partire già dalla mattinata quando è previsto il taglio del nastro.

Prima di entrare nel vivo della kermesse spazio ad un appuntamento suggestivo: il videomapping dedicato agli innamorati nel giorno di San Valentino (14 febbraio). Realizzato sulla musica dal vivo di Daniele Vitale Sax, lo spettacolo in 3d prevede una mappatura luminosa dell’intero Corso Reginna sulle cui facciate dei fabbricati, e fino al palazzo Mezzacapo, a partire dalle 18 saranno proiettate immagini ispirate all’amore.

“Questa idea è unica nel suo genere perché si è soliti realizzare progetti per single facciate mentre nel nostro caso si andrebbe ad illuminare tutto il Corso Reginna. Tecnicamente per la fattibilità di questo progetto saranno montati 30 Proiettori per uso architetturale, 2 chilometri di cavi e saranno impiegati dieci tecnici” – ha dichiarato il direttore artistico Alfonso Pastore.

Lo spettacolo dal titolo “Il Battito del Carnevale: Mapping d’Amour…luci e maschere nel cuore della città” sarà riproposto in chiave carnevalesca il giorno successivo (15 febbraio) sempre a partire dalle ore 18.

Il grande evento che animerà la cittadina della Costiera Amalfitana, dove cresce l’attesa per l’esibizione dei carri allegorici e dei rispettivi gruppi di ballo si aprirà proprio domenica 15 febbraio con la prima apparizione pubblica delle opere in cartapesta che dalla mattina (ore 11.30) stazioneranno in Via Nuova Chiunzi. Alle 15.30 prenderà il via la sfilata dei carri e dei gruppi di parata che si concluderà come sempre presso il porto turistico.

La straordinaria cornice di musiche, suoni, colori e la spettacolare animazione delle opere realizzate dai maestri carpaestai di Maiori, si ripeterà il 17 febbraio, giorno di “martedì grasso“, con la seconda sfilata in programma che dal Lungomare si concluderà presso l’anfiteatro del porto turistico, mentre il gran finale è fissato per il 22 febbraio con la giornata conclusiva della 52esima edizione del Gran Carnevale Maiorese ispirato ai Sogni. In questa occasione i carri allegorici stazioneranno in Via Nuova Chiunzi già dalle 11.30 quando è previsto un inizio anticipato della festa che proseguirà fino a tarda sera con la premiazione dei vincitori.

“Anche quest’anno le sfilate distribuite in 2 weekend permetteranno alla manifestazione di porsi come evento destagionalizzazione per antonomasia in Costa d’Amalfi visto il numero sempre maggiore di spettatori che arrivano da fuori regione – ha commentato il Sindaco di Maiori, Antonio Capone.

“Per rafforzare questa grande tradizione maiorese della lavorazione della cartapesta e avvicinare sempre più giovani alla kermesse del Carnevale come Comune abbiamo implementato l’opera di adeguamento dei laboratori destinati ai costruttori. Nello specifico è stato adeguato l’impianto elettrico e sono stati aggiunti punti luce per permettere ai costruttori di lavorare con maggiore sicurezza. Sono state installate delle ventole di areazione ed è stato completato l’ammodernamento del laboratorio inferiore con l’installazione della chiusura frontale dotata di porte scorrevoli per ogni scomparto“.

Cinque in tutto saranno le opere di cartapesta in concorso. Si va dall’Alchimista della Fantasia dell’associazione Rio, alla fiaba della Disney Wish dell’associazione I Monelli, passando poi per Il gioco dei sogni, costruzione allegorica de Gli Invisibili attraverso cui si intende trasportare grandi e piccini nella magia del gioco capace di generare illusione o speranza. Infine il viaggio nell’Estremo Oriente immaginato da I Nuovi Pazzi per raccontare la tradizione delle lanterne, e nel verde infinito dell’Amazzonia, dove il respiro del mondo si fa voce, immaginato dall’associazione A.D.S. attraverso il carro Cercasi Sogni.

Anche quest’anno gli esercizi commerciali si vestiranno per Carnevale esponendo delle maschere in cartapesta che saranno distribuite con l’intento da un lato di fare “vetrina” e dall’altro di offrire un clima di festa a quanti giungeranno a Maiori per la kermesse.

Per la 52ª edizione del Carnevale anche una serie di iniziative collaterali predisposte per l’occasione dal direttore artistico Alfonso Pastore su input dell’Amministrazione Comunale di Maiori, guidata dal Sindaco Antonio Capone. A cominciare dall’evento per i più piccoli (16 febbraio) dal titolo Le mascherine a cura dell’Associazione Dancing in the Moonlight con inizio alle ore 16.30 presso il Teatro del Carnevale Hotel Pietra di Luna.

Sabato 21 febbraio si inizia con Maiori porte aperte, un urban trekking escursionistico, ricreativo e musical-folkloristico a cura del Forum dei giovani ed Hiking The Amalfi Coast (ore 9) per poi proseguire presso il Palazzo Mezzacapo (ore 17.30) con Se lo sai Rispondi – il sogno è…fantasia a cura dell’associazione Papersera.

Alle 21.30 imperdibile serata dance dal titolo Voglio tornare negli anni 90 il più grande live show nazionale dedicato agli anni ’90. L’evento, completamente gratuito e in programma presso il porto turistico, coinvolgerà il pubblico con DJ, vocalist, ballerine e mascotte, che animano la serata con energia contagiosa.

Due, inoltre, saranno gli spettacoli pirotecnici che accompagneranno le sfilate dei carri allegorici nelle giornate del 15 e del 22 sul Lungomare della cittadina della Costiera Amalfitana. L’orario prestabilito sarà quello delle ore 18, quando al passaggio delle opere in cartapesta lo specchio di mare che bagna Maiori si illuminerà con le policromie prodotte dai giochi di polvere pirica. Contemporaneamente ai fuochi d’artificio i gruppi di ballo si esibiranno tutti insieme con la stessa coreografia e su un’unica base musicale. Sarà questo il modo per omaggiare la memoria di Teresa Criscuolo che è stata tra le anime del Carnevale a Maiori.

A Maiori sia il 15 che il 22 febbraio sarà presente una troupe di Carnevali d’Italia che con le proprie telecamere realizzerà una serie di contenuti live mentre i ragazzi del Forum Dei Giovani, che anche quest’anno assegneranno il Premio Allegria, saranno protagonisti del Forum dal Balcone con interviste ai protagonisti del Carnevale durante le sfilate.

Per l’occasione sono previsti anche collegamenti marittimi garantiti dalle compagnie di navigazione. Travelmar ha previsto corse da Salerno verso Maiori alle 9 e alle 9.40 (partenze anche da Cetara alle 9.15 e alle 10 e da Amalfi alle 13, 14.15, e 16.30) mentre il ritorno alle 13.20, 16.45 (in questi orari i traghetti faranno sosta anche a Cetara) e alle 18.45. Grassi Junior invece garantirà collegamenti da Salerno verso Maiori alle 9.50 (il traghetto farà tappa anche a Cetara alle 10.15) e alle 14.35 mentre il ritorno alle 13.50 (con sosta a Cetara) e alle 18.35. Altri collegamenti da Amalfi alle 13.15 e da Positano alle 8.40 e alle 12.50. Il ritorno alle 13.50 e alle 18.30.

