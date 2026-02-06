Carnevale tra carri, spettacoli e personaggi: 3 giorni di festa nel Napoletano gratis per tutti

Il 15 e il 17 febbraio 2026 si celebra il Carnevale Abatese, la grande festa tra maschere, carri allegorici e spettacoli che animerà il centro di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli. Il 16 febbraio è prevista una serata speciale, non ancora svelata.

Carnevale Abatese: la grande festa a Sant’Antonio Abate

Per ben due giornate, in piazza della Libertà, cittadini e visitatori potranno ammirare il passaggio degli scenografici carri, assistendo alle svariate performance in maschera. I più piccoli potranno incontrare i personaggi dei loro cartoni animati preferiti oltre a prendere parte a diverse attività di intrattenimento.

“Il Carnevale Abatese sta tornando… con una bellissima sorpresa per voi. Pronti? Ci prepariamo ad accogliervi in piazza della Libertà fra sfilate di carri allegorici e animazioni per bambini, in programma il 15 e il 17 febbraio, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 23:00″ – ha annunciato la sindaca Ilaria Abagnale.

“Due giornate di festa pensate per ritrovarci in strada e celebrare insieme questa coloratissima festa come piace a noi. Ma quest’anno con una grande novità! Il 16 febbraio terremo in centro una serata speciale che non vediamo l’ora di svelarvi, pensata per coinvolgere i ragazzi, e non solo, in quella che vogliamo diventi la più bella festa di Carnevale che abbiamo vissuto insieme. Segnate le date, preparate i costumi, Sant’Antonio Abate è pronta a fare festa”.