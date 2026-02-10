Apre Campania Love Park, il luna park dell’amore per San Valentino: l’ingresso è gratis

Venerdì 13 febbraio, in attesa del giorno di San Valentino, al Centro Commerciale Campania di Marcianise, nel Casertano, prende vita Campania Love Park, un luna park dell’amore, dedicato ai sentimenti, aperto a tutti.

Luna park dell’amore al Centro Campania per San Valentino

Un percorso suggestivo che animerà Piazza Campania, celebrando l’amore in tutte le sue forme. Dalle 11.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 20.00, il cuore del centro si animerà con una passeggiata emozionante, pensata per grandi e piccini, unendo gioco, intrattenimento e gesti di solidarietà.

I visitatori potranno mettersi alla prova con giochi interattivi come il water pong e il tiro al barattolo, ispirati ai luna park vintage, oppure vivere un’esperienza fotografica unica grazie alla postazione Magic Mirror, dove scattare foto ricordo da stampare e incorniciare in un portafoto personalizzato. Non mancherà un’area immersiva e altamente shareable, ideale per creare contenuti originali da condividere sui social.

I partecipanti potranno ricevere i cosiddetti Gratta e Vinci dell’Amore con premi immediati per tutti. Si potranno vincere astucci di M&M’s personalizzati, zucchero filato e altri gadget. La vincita in alcuni casi si trasformerà in donazione solidale: il Centro Commerciale Campania effettuerà una donazione a nome del partecipante a favore dell’associazione Uniti per ODV, trasformando il gioco in un autentico gesto d’amore. Per accedere all’area evento basterà scaricare l’app IO&Campania tramite il proprio smartphone.

