Carnevale a Napoli, grande festa in piazza tra show gratis e sfilate aperte a tutti: programma

Feb 10, 2026 - Veronica Ronza

Carnevale in Piazza Garibaldi a Napoli

Sabato 14 febbraio 2026, nel giorno di San Valentino, a Napoli arriva il Carnevale di Bella Piazza, la grande festa in maschera che si terrà in Piazza Garibaldi, presso la Portineria Garibaldi, dando il via ad una giornata di attività pensate per bambini, famiglie e cittadini, con un’attenzione dichiarata alla sostenibilità e alla multiculturalità.

Carnevale a Napoli: la grande festa in Piazza Garibaldi

Si parte alle ore 11:00 con il laboratorio Carnevale dei Malfatti con postazioni trucco e fotocall attive per tutta la durata dell’evento. A mezzogiorno ci sarà uno spettacolo di clowneria e giocoleria, seguito dallo show Marionette in Libertà.

I festeggiamenti proseguiranno nel pomeriggio, a partire dalleore 15:00, con il cuore della kermesse: Maschere in Festa, la sfilata aperta a tutti e senza limiti di età, con premi speciali assegnati da una giuria composta dagli organizzatori, dal partecipante più giovane e da quello più adulto, in rappresentanza di pubblico e comunità. Tra le categorie previste: Maschera RiciclonaMaschera dal MondoFantasia Senza ConfiniMaschera di Gruppo o FamigliaMaschera Vintage. Alle ore 16:00 è in calendario anche Pegaonda.

L’iniziativa è un’attività di Bella Piazza, percorso di co-gestione pubblico-privato degli spazi pubblici di piazza Garibaldi sostenuto da Fondazione Con il Sud insieme ad una rete di enti e fondazioni, e si svolge in collaborazione con Comune di NapoliDedalus Cooperativa SocialeVoce AltaAssociazione Promozione SocialeEthnos Club e Gomitoli.

“Sabato 14 febbraio torniamo in piazza Garibaldi per una giornata di Carnevale aperta a tutti, pensata per coinvolgere bambine e bambini, famiglie e cittadini con attività di animazione, laboratori creativi e momenti di spettacolo. È un’altra occasione concreta per vivere la piazza in modo positivo e condiviso, valorizzandone la dimensione sociale e di incontro. Con Bella Piazza proseguiamo il lavoro di cura e co-gestione degli spazi pubblici, con l’obiettivo di rendere un luogo importantissimo della città sempre più vivo, accogliente e partecipato grazie al contributo delle realtà del territorio e della comunità” – ha dichiarato Elena De Filippo, presidente di Dedalus Cooperativa Sociale, capofila del progetto Bella Piazza.

Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre